inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

La sorpresa que cambiará la vida de cada signo del 10 al 12 de febrero por la influencia de la Luna en Sagitario

Entre el 10 y el 12 de febrero de 2026, la Luna transitará por Sagitario en su fase menguante. Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco.

/horoscopos/la-sorpresa-que-cambiara-la-vida-de-cada-signo-del-10-al-12-de-febrero-por-influencia-luna-en-sagitario
|Canva
Notas,
Horóscopos

Escrito por:  María Agustina Leiva | Marktube

Entre el 10 y el 12 de febrero de 2026, la Luna transitará por la casa de Sagitario y activará un clima emocional marcado por la expansión, el entusiasmo y la búsqueda de nuevas experiencias. Este movimiento lunar genera situaciones inesperadas para los signos del zodiaco , que invitan a salir de la rutina.

La astrología señala que cuando la Luna se encuentra en Sagitario, las emociones se orientan hacia el crecimiento personal, los viajes, los aprendizajes y la necesidad de libertad. Durante estos días, muchas personas pueden recibir noticias sorpresivas, propuestas imprevistas o revelaciones internas que funcionan como un verdadero punto de inflexión en su manera de ver la vida.

Luna en Sagitario: predicciones para cada signo del zodiaco en la segunda semana de febrero de 2026

  • Aries: recibe una oportunidad inesperada relacionada con estudios, viajes o proyectos personales que lo impulsa a salir de su zona de confort.
  • Tauro: vive una revelación emocional que lo lleva a soltar apegos y a transformar su manera de vincularse.
  • Géminis: experimenta un giro positivo en relaciones importantes, con diálogos que aclaran situaciones pendientes.
  • Cáncer: se enfrenta a cambios en su rutina que lo obligan a reorganizar prioridades.
  • Leo: recibe una propuesta creativa o romántica que renueva su motivación.
  • Virgo: se activan temas familiares que lo invitan a tomar decisiones emocionales profundas.
  • Libra: recibe noticias alentadoras que modifican su forma de comunicarse con el entorno.
  • Escorpio: se abre una oportunidad económica o laboral inesperada.
  • Sagitario: con la Luna en su signo, vive un despertar emocional que lo impulsa a iniciar una nueva etapa personal.
  • Capricornio: se reconecta con deseos internos que venía postergando.
  • Acuario: se ve beneficiado por nuevas alianzas sociales o proyectos grupales.
  • Piscis: recibe reconocimiento o una sorpresa positiva en el ámbito profesional.

La energía disponible de la Luna en Sagitario en febrero de 2026

La Luna en Sagitario activa una energía de optimismo y confianza en uno mismo. Es un tránsito emocional que favorece la apertura mental, el deseo de aprender, viajar, explorar nuevas ideas y animarse a tomar riesgos conscientes.

Durante estos días, la energía disponible invita a soltar el miedo y escuchar la voz interior que impulsa al crecimiento. La influencia de este movimiento lunar de febrero de 2026 permite ver las situaciones desde otra perspectiva, transformando los desafíos en oportunidades y promoviendo decisiones que conducen a una mayor libertad personal y emocional.

Galerías y Notas Azteca UNO