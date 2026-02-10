6 signos que dominan la semana y serán bendecidos con una importante noticia, según el horóscopo de Mhoni Vident

El horóscopo semanal de Mhoni Vidente , que abarca del día 9 al 13 de febrero de 2026, revela cuáles serán los signos del Zodiaco que dominan la semana y serán bendecidos con una importante noticia.

Según las predicciones de la famosa astróloga, son 6 los astros que deben de estar atentos a las señales del universo para conocer sus visiones que podrían cumplirse los próximos días:

ARIES : Será una semana de mucho trabajo y la llegada de dinero extra. Se recomienda estar atento a las rifas y juegos de azar. Es un buen momento para buscar nuevos rumbos en la vida, como trabajos o negocios propios, y para estudiar idiomas o comercio . También se aconseja cuidarse del insomnio y problemas digestivos, y hacer más ejercicio.

: Será una semana de mucho trabajo y la llegada de dinero extra. Se recomienda estar atento a las rifas y juegos de azar. . También se aconseja cuidarse del insomnio y problemas digestivos, y hacer más ejercicio. LEO : Es el momento de conocer, desarrollarse mejor y hacer negocios con el extranjero. Se recomienda cuidar la columna vertebral y riñones. El 12 de febrero será un día cabalístico con llegada de dinero extra, reconocimientos y sorpresas laborales . Es un año de viajes y de conocer gente y lugares diferentes.

: Es el momento de conocer, desarrollarse mejor y hacer negocios con el extranjero. Se recomienda cuidar la columna vertebral y riñones. . Es un año de viajes y de conocer gente y lugares diferentes. SAGITARIO : Es un momento de luz, oportunidad y crecimiento. El 10 de febrero será una semana de mucho trabajo, juntas laborales y llegada de dinero extra. Se aconseja no gastar lo que no se ha recibido y buscar pasiones como el automovilismo, joyería o ropa .

: Es un momento de luz, oportunidad y crecimiento. El 10 de febrero será una semana de mucho trabajo, juntas laborales y llegada de dinero extra. . CAPRICORNIO : Seguirás avanzando, ya que vas por buen camino. Es el momento de desarrollarse económicamente y aprender a decir que no para quitar presión y estrés. El 11 de febrero será un día cabalístico con la alineación de los astros a tu favor , y llegada de dinero extra.

: Seguirás avanzando, ya que vas por buen camino. Es el momento de desarrollarse económicamente y aprender a decir que no para quitar presión y estrés. , y llegada de dinero extra. ACUARIO : Es tu mejor época, tu mes y tu año. Es el momento de comprarse una casa o un carro y dejar atrás chismes e intrigas . El 13 de febrero será un día cabalístico, con la alineación de los astros, cumpleaños, dinero extra y propuestas de trabajo.

: Es tu mejor época, tu mes y tu año. . El 13 de febrero será un día cabalístico, con la alineación de los astros, cumpleaños, dinero extra y propuestas de trabajo. PISCIS: Eres la emperadora y el emperador en este año, con crecimiento total, armonía y estabilidad. Se recomienda cuidar la garganta y pulmones. El 11 de febrero será un día cabalístico con energías alineadas a tu favor, más estabilidad y desarrollo laboral.

En ese sentido, los signos de Sagitario, Acuario, Piscis y Capricornio son aquellos que tienen el poder de dominar y continuar sus caminos sin preocupaciones en lo emocional ni lo laboral, según explicó Mhoni Vidente .

El ritual de Mhoni Vidente para potenciar la suerte

Si quieres potenciar la suerte que ya tienes o reducir aquellas malas energías que están a tu alrededor, el ritual de Mhoni Vidente con una veladora y perfume. Para hacerlo solo debes seguir los siguientes pasos:

Haz el ritual de canela de Mhoni Vidente para atraer la buena suerte.|(Especial/Canva/Facebook de Mhoni Vidente)