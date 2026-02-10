6 signos que dominan la semana y serán bendecidos con una importante noticia, según el horóscopo de Mhoni Vident
Algunos de ellos tienen una señal clara que deben seguir al pie de la letra. Mira el VIDEO.
El horóscopo semanal de Mhoni Vidente , que abarca del día 9 al 13 de febrero de 2026, revela cuáles serán los signos del Zodiaco que dominan la semana y serán bendecidos con una importante noticia.
Según las predicciones de la famosa astróloga, son 6 los astros que deben de estar atentos a las señales del universo para conocer sus visiones que podrían cumplirse los próximos días:
- ARIES: Será una semana de mucho trabajo y la llegada de dinero extra. Se recomienda estar atento a las rifas y juegos de azar. Es un buen momento para buscar nuevos rumbos en la vida, como trabajos o negocios propios, y para estudiar idiomas o comercio. También se aconseja cuidarse del insomnio y problemas digestivos, y hacer más ejercicio.
- LEO: Es el momento de conocer, desarrollarse mejor y hacer negocios con el extranjero. Se recomienda cuidar la columna vertebral y riñones. El 12 de febrero será un día cabalístico con llegada de dinero extra, reconocimientos y sorpresas laborales. Es un año de viajes y de conocer gente y lugares diferentes.
- SAGITARIO: Es un momento de luz, oportunidad y crecimiento. El 10 de febrero será una semana de mucho trabajo, juntas laborales y llegada de dinero extra. Se aconseja no gastar lo que no se ha recibido y buscar pasiones como el automovilismo, joyería o ropa.
- CAPRICORNIO: Seguirás avanzando, ya que vas por buen camino. Es el momento de desarrollarse económicamente y aprender a decir que no para quitar presión y estrés. El 11 de febrero será un día cabalístico con la alineación de los astros a tu favor, y llegada de dinero extra.
- ACUARIO: Es tu mejor época, tu mes y tu año. Es el momento de comprarse una casa o un carro y dejar atrás chismes e intrigas. El 13 de febrero será un día cabalístico, con la alineación de los astros, cumpleaños, dinero extra y propuestas de trabajo.
- PISCIS: Eres la emperadora y el emperador en este año, con crecimiento total, armonía y estabilidad. Se recomienda cuidar la garganta y pulmones. El 11 de febrero será un día cabalístico con energías alineadas a tu favor, más estabilidad y desarrollo laboral.
En ese sentido, los signos de Sagitario, Acuario, Piscis y Capricornio son aquellos que tienen el poder de dominar y continuar sus caminos sin preocupaciones en lo emocional ni lo laboral, según explicó Mhoni Vidente .
El ritual de Mhoni Vidente para potenciar la suerte
Si quieres potenciar la suerte que ya tienes o reducir aquellas malas energías que están a tu alrededor, el ritual de Mhoni Vidente con una veladora y perfume. Para hacerlo solo debes seguir los siguientes pasos:
- Consigue una vela blanca, amarilla o roja.
- Ponle perfume que más usas.
- Prende la veladora con cerillos de madera
- Pide que llegue la abundancia, la riqueza, estabilidad y crecimiento. Que se quemen todas las energías negativas.
- Pon un vaso con agua a un lado de la vela
- Pon un pedazo de canela hasta que se consuma la vela
- Cuando se apague, agarra la canela y guárdala en tu bolsa.