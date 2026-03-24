Mhoni Vidente: El signo del zodiaco que tiene la carta del diablo para la última semana de marzo y lo que significa

La famosa astróloga, Mhoni Vidente ha revelado lo que le deparan los astros a los 12 signos del zodiaco para la última semana de marzo y para uno de ellos salió la carta del diablo, la cual puede cambiar todo en su destino. Si eres del signo aries y estás por cumplir años, debes tomar algunas precauciones, pero no te preocupes, no todo es malo, pues la carta del diablo podría traer cosas positivas a tu vida.

Aries tiene la carta del diablo en la última semana de marzo

Mhoni Vidente predijo la semana de aries por medio de las cartas del tarot y reveló que serán día mágicos para este signo; sin embargo, hay que ser sigilosos y muy cuidadosos porque podrían haber envidias de enemigos. La astróloga también dijo que en estos días, Aries podría tener abundancia de dinero, el cual podría llegar de forma rápida e inesperada.

El mejor día para los aries en esta semana, será el 27 de marzo y los colores que debe usar para atraer todo lo bueno es el rosa mexicano y el rojo. Mhoni Vidente aconseja llevar las cosas con precaución, pues los aries podrían estar preparando todo para poder salir de viaje aunque hay mucho trabajo.

Es un buen momento para que en el trabajo dejes todo en orden, desde tareas que tengas atrasadas hasta los pagos que tengas pendientes, porque te llegará ese dinerito extra que tanto esperas. Tus números mágicos son: 04, 11 y 18.

¿Qué significa la carta del diablo en el tarot?

La carta del diablo puede significar muchas cosas, entre las principales puede ser dependencia o adicciones en varios contextos como el dinero, cosas materiales, a una persona o hasta a trabajos que absorben la energía.

Las lecturas del tarot pueden ver muchas cosas que tal vez a simple vista no observamos, podría ser en temas del amor, por ejemplo una relación que solamente tenga atracción física, también podría referirse a una ambición muy grande por el dinero o un trabajo que puede darte mucho económicamente, pero te tiene atado.

La carta del diablo no suele ser mala en todo sentido, ya que también puede tener un significado invertido, en el cual podrías ver una señal para encontrar la luz, libertad o ser más consciente de las decisiones que estás tomando en tu vida.