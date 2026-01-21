Mhoni Vidente realizó sus predicciones sobre lo que ocurrirá con Groenlandia

Mhoni Vidente ha realizado predicciones para la Era de Acuario, la misma abarca desde el 21 de enero al 20 de febrero del 2026. La astróloga anticipa un giro inesperado en término de política internacional donde se ven involucrados Groenlandia y Donald Trump qué dice que desencadenará un impacto global.

El territorio en cuestión se vuelve a colocar en el radar internacional ubicándose como una pieza clave dentro de los movimientos estratégicos de Estados Unidos .

¿Qué ocurrirá con Groenlandia?

Mhoni Vidente dijo que Groenlandia es uno de los territorios con mayor valor geopolítico del mundo, esto se debe a su ubicación, recursos naturales y relevancia en las rutas energéticas y militares.

Este año de acuerdo a su visión, habrá un momento decisivo para este territorio que va a estar vinculado con decisiones impulsadas directamente por Donald Trump. Para la astróloga el presidente de Estados Unidos es una de las figuras centrales del poder mundial durante la Era de Acuario.

Será el mes de junio cuando se lleven a cabo movimientos claves en torno a Groenlandia que podrían generar tensiones diplomáticas y negociaciones internacionales.

Si bien Mhoni no pudo detallar mecanismos políticos sí advirtió que se trataría de un acuerdo de alto nivel qué va a modificar el control estratégico del territorio. Estas acciones no solo van a impactar en Europa sino que también lo harán en América del Norte y en el mercado energético mundial.

Entendendo em uma imagem porque o Trump quer a Groenlândia: pic.twitter.com/XQOSmAeTy0 — Paradigma Education (@ParadigmaEdu) January 20, 2026

Sus predicciones también nos manifiestan que es posible que este cambio no sea aislado sino parte de un plan más amplio de Estados Unidos que busca reforzar su dominio geopolítico especialmente en aquellas regiones con recursos naturales.

Lo que ocurrirá con Groenlandia se va a sumar a una serie de decisiones que podrían colocar a Donald Trump como uno de los líderes con mayor influencia en el mundo en el 2026.