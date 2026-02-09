Mhoni Vidente predice la muerte de dos cantantes y un actor mexicano

Quienes confían en las predicciones de creencias como la Astrología, el Tarot o la Numerología, entre otras, se encuentran sumamente sorprendidos por las afirmaciones lanzadas por la famosa astróloga Mhoni Vidente . Esto se debe a que predijo la muerte de un actor y dos cantantes mexicanos.

Las predicciones de este tipo de creencias son tomadas como guías de vida por muchos y cuando provienen de Mhoni Vidente adquieren mayor relevancia ya que se trata de una de las astrólogas más reconocidas mundialmente. En sus visiones, confirma que se avecinan más tragedias en el ámbito del espectáculo.

Mhoni Vidente y la muerte de famosos

Mhoni Vidente se una astróloga cubana que ha logrado instalarse como una de las voces más respetadas en este ambiente. Sus predicciones abordan diversos temas pero siempre logra captar la atención de sus adeptos al referirse a personalidades del espectáculo, el deporte o la política.

Ahora, la vidente ha sorprendido ya que afirma que en el mundo del espectáculo mexicano “lamentablemente, vienen mucho más tragedias”. Esto hace referencia a que, en lo que va de 2026, ya se ha producido la muerte de muchos famosos y algunos de estos decesos han sido por asesinato, accidentes o graves enfermedades.

¿Qué famosos morirán, según Mhoni Vidente?

Mhoni Vidente fue tajante al predecir que se “viene la muerte, casi seguida, en la misma semana de una cantante de la vieja escuela de 78, 80 años” y “otro de los cantantes jovencitos, no tan grande, de unos 47 o 53 años de un infarto”. Sus afirmaciones han sorprendido y despiertan alertas en el mundo del espectáculo mexicano.

Sin dar a conocer nombres, la famosa astróloga añadió que también morirá “otro actor de películas de antaño”. De esta manera, Mhoni Vidente vuelve a acaparar toda la atención al sembrar una predicción que despierta expectativas, temor y mucha incertidumbre entre quienes forman parte del ambiente artístico mexicano.