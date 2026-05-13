Ellos son los 7 atletas que aún sueñan con ganar Exatlón México

Exatlón México está hoy, a contados días para que llegue la gran final de la novena temporada, y la tensión aumenta tras la salida de uno de los pilares del equipo Rojo la noche de ayer. Ahora recordaremos quiénes son los atletas que aún se encuentran dentro de la contienda.

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Los fanáticos de la novena temporada de Exatlón México, los atletas y La Máxima Autoridad vencen el próximo 15 de mayo el gran final de una de las temporadas más competitivas de todos los tiempos, y con ella, no solo se cierra un ciclo, sino que se consolida el reality deportivo como el más importante de México.

¿Quiénes son los atletas que aún se mantienen dentro de la contienda?

Es importante señalar que al día de hoy, 13 de mayo del 2026, las escuadras han reducido sus números de manera relevante, pues solo quedan 3 días para conocer quiénes serán los atletas de alto rendimiento que levantarán el trofeo final.

Equipo Rojo

Por parte del Equipo Rojo al día de hoy se encuentran en la contienda:



Mati Álvarez

Paulette Gallardo

Mario “Mono” Osuna

Equipo Azul

Mientras que por parte del Equipo Azul se mantienen en la recta final:



Katia Gallegos

Evelyn Guijarro

Adrián Leo "Mufasa"

Alexis Vargas

¿Especulaciones sobre la gran final de la novena temporada?

Los fanáticos de la novena temporada la novena temporada ya comienzan a encender la conversación sobre quiénes serán los atletas que levantarán la gran corona, y mientras algunos apuestan que de la rama femenil será Evelyn, algunos otros apuestan a que Mati reafirmará su dominio.

Por parte de la rama varonil, los fanáticos del reality deportivo más importante de México señalan que será Leo el que se lleve las palmas, a pesar de que algunos otros apuestan que Alexis será quien se lleve la novena temporada.

