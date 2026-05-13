El burro de planchar es el artefacto que durante años hizo que las personas lucieran elegantes y bien vestidas al llevar prendas sin ni una mínima arruga. Pero lo cierto es que es muy espacioso y complicado de almacenarlo. No obstante, con estas 2 ideas lo puedes reemplazar para que se vea más estético. Conoce las 4 opciones para sustituir las mesas de vidrio por materiales más cálidos y resistentes.

La tabla o burro de planchar es complicado de maniobrar, pese a que es plegable, pero lo que más cuesta trabajo es encontrarle un lugar donde almacenarlo, pues siempre termina cayéndose, no importa que lo recargues sobre la pared o la puerta del armario, pero con estas alternativas ya no pasarás por lo mismo. Conoce las 5 opciones para reemplazar el escurridor de platos por soluciones más aesthetic.

Las ideas para reemplazar el burro de planchar

1. Plancha de vapor portátil: Este artefacto es lo de hoy, pues con ello no necesitarás nunca más del burro para lucir bien vestido. Lo anterior, ya que la plancha avienta vapor caliente para eliminar arrugas, aun sin tocar las prendas ni apoyarlas en una superficie para ejercer presión.

2 ideas para reemplazar el burro de planchar y ahorrar espacio: se verá más estético|Pinterest

Este artefacto es ideal para la ropa hecha con telas más delicadas, como es la seda y el lino, que con una plancha normal las puede quemar o manchar debido al exceso de calor.

Este tipo de plancha es muy cómoda y se puede llevar a todos lados, si es que vas a salir de viaje y quieres lucir espectacular. Lo mejor de todo es que es muy accesible, ya que en el mercado se pueden encontrar a tan solo 250 pesos.

2. Burro espejo: Con este artefacto tendrás 2 objetos por el precio de uno, ya que incluye un espejo y un burro de planchar. Uno de los problemas de la tabla es que es difícil de guardar, pero con esta alternativa ya no tendrás que hacerlo, pues podrás utilizarlo para ver cómo se te ven tus outfits antes de salir de tu hogar.