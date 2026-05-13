Christian Nodal demanda a un reconocido influencer por daño moral; esto se sabe

¡Una vez más en el ojo del huracán! Ahora Christian Nodal ha sorprendido a todos al anunciar una demanda contra un reconocido influencer por presunto daño moral, generando todo tipo de opiniones entre los usuarios que siguen a las personalidades implicadas.

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Para que sepas todo el chisme, te detallaremos toda la información que se conoce sobre los hechos, explicando por qué empezó el pleito y quién está implicado.

¿Qué pasó con Zorrito Youtubero?

El reconocido influencer Zorrito Youtubero, a través de sus redes, sorprendió a todos sus usuarios al detallar que tiene una demanda civil, que fue interpuesta por Christian Nodal. En dicha publicación de Facebook subió varias fotos con los documentos legales y capturas de pantalla donde la cuenta de Instagram de “El Forajido” le envió el mensaje con el siguiente texto: “Prepárate”.

Dentro de los documentos compartidos del pleito legal, se menciona que el creador de contenido cayó en daño moral, debido a que compartió información falsa que afectaba la imagen del artista y su reputación.

Por lo que se solicita una indemnización de 760 mil pesos por el daño moral causado, además de que, en caso de tener la resolución, el cantante solicita que el creador de contenido publique fragmentos de la sentencia en los espacios donde subió las críticas.

Aunque es una situación compleja, el influencer tomó la situación con varios comentarios irónicos, además de negar que haya dañado la imagen del artista, y que las publicaciones que narra las hace con humor. También explicó que su ausencia en las redes ha sido por la noticia de la demanda.

¿Quién es el Zorrito Youtuber?

El reconocido influencer Zorrito Youtubero es reconocido en las redes sociales, ya que se ha destacado por hablar de farándulas, chismes y polémicas, generando que en su cuenta tenga más de 700 mil seguidores que no se pierden de todo su contenido.

No obstante, aunque ha hablado de diversas celebridades, el influencer ha subido fotos donde Christian Nodal le ha enviado mensajes fuertes en privado. Hasta el momento, el cantante sonorense y su equipo legal no han emitido más información sobre el pleito.