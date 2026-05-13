Se cumple la regla de los 3; mueren dos actrices y un actor en una misma semana en mayo 2026

La industria de la televisión y la actuación se vistió de luto en la semana del 6 al 12 de mayo de 2026 luego de que se confirmara la muerte de dos actrices y un actor; Xóchitl Vigil, Pamela Marisa y José Miguel Checa respectivamente, hecho que confirmó la famosa “Regla de los 3”, un popular mito relacionado a fallecimientos de figuras públicas.

Regla de los 3: Muere Muere Xóchitl Vigil, Pamela Marisa y José Miguel Checa en la misma semana de mayo 2026

El pasado 6 de mayo lamentablemente se anunció el fallecimiento de la reconocida actriz mexicana Xóchitl Vigil, misma que murió a los 73 años de edad y que además fue conocida por ser exesposa del actor César Bono, pareja con el que tuvo con quien tuvo dos hijas, María Rosa y Sol. Durante su trayectoria profesional la actriz destacó por ser parte de telenovelas, en donde se ganó el cariño del público. Por su parte, el 11 de mayo el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León confirmó a través de un comunicado la muerte de la bailarina, actriz y cantante Pamela Marisa, misma que tenía 32 años. Hasta el momento se desconoce la muerte de la mujer, quien participó en proyectos como "Los miserables", "Legalmente Rubia", "Los Monstruos", "Olvidarás el fuego", "El diario de Ana Frank".

Finalmente, la muerte de José Miguel Checa anunciada el 12 de mayo (aunque el famoso creador de contenido Fercho Buscetti mencionó que el actor murió el 4 de mayo) hizo que se cumpliera la famosa “Regla de los 3”. Checa fue uno de los actores más reconocidos y la cinta "Trágico terremoto en México" fue uno de sus proyectos más sobresalientes. En este proyecto compartió créditos junto a Mario Almada, Pedro Weber "Chatanuga" e Isaura Espinoza. Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte.

¿En qué consiste “La regla de los 3”?

La famosa “Regla de los 3” es una popular creencia la cual consiste en que ocurren muertes en tres; es decir, si una celebridad fallece se espera que pocos días después dos personas más, pertenecientes al medio fallezcan. Por otro lado, este mito se volvió popular en 1959 cuando Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper murieron en una accidente aéreo en Iowa, Estados Unidos. Esta famosa regla es solo un mito, sin embargo, muchas personas la consideran algo real ya que encuentran mucha coincidencia en ella.