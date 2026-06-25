Mhoni Vidente acierta resultado de México y despierta interés por sus próximos pronósticos

La victoria de la Selección Mexican cobre Chequia la noche de este miércoles 25 de junio 2026 no sólo consolidó el gran momento que está atravesando el equipo liderado por Javier Aguirre dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sino también sirvió para reavivar las predicciones de Mhoni Vidente quien en horas anteriores había asegurado que la escuadra azteca ganaría este partido.

Tras cumplirse el pronóstico los internautas retomaron el video donde la famosa astróloga revela el marcador y más circunstancias que se verían dentro de este encuentro. Debido al marcado que pronosticó aficionados ya desean saber qué le espera a la Selección Mexicana en los dieciseisavos del Mundial 2026.

Asimismo, ha sostenido en diferentes lecturas que ve a México protagonizando un Mundial histórico aunque estas declaraciones forman parte de sus predicciones personales y no tienen sustento deportivo o científico.

Gana México, gana en el Día de San Juan. Hoy gana México contra Chequia, un 3-0 o 3-1.. Que bueno que estamos en el mundial, sean muy felices. Me ha gustado que México está en otro nivel… siento que los jugadores están poniendo mucho de su parte y también el equipo

¿Cuáles son las predicciones de Mhoni Vidente para la Selección Mexicana en los dieciseisavos del Mundial 2026?

A horas de registarse el triunfo de México sobre Chequia Mhoni Vidente ya dio algunas declaraciones sobre cómo estará representandose la Selección Mexicana dentro del Mundial, así como Colombia y dio algunos detalles de otras selecciones por ejemplo indicó que en este momento Francia no se ve como favorito debido a que Kylian Mbappé trae una maldición.

Asimismo, insistió que México rompió la maldición el pasado 11 de junio durante la inauguración en el Estadio Ciudad de México y esto se vio reflejado cuando ese mismo día granizó y se registró una fuerte tormenta, señal de que se estaba limpiando todo lo malo.

Seguirá adelante del Mundial. ¿México cómo le ha ido? Le ha ido bien, vamos a jugar contra otro equipo, vamos a pasar la primera fase y vamos a ganar y luego nos va a tocar Inglaterra, aquí viene en el Estadio Azteca. Pero a México lo siento muy bien, ya les dije que la revelación es México y Colombia, no estoy diciendo que van a ganar el Mundial pero les está yendo mejor que a otros equipos.

¿Cómo ha sido la participación de México en la primera fase de Mundial 2026?

La Selección Mexicana firmó una primera fase de grupos histórica, ya que, ha logrado mantener un marcador con tres victorias consecutivas cerrando con 9 puntos y cero goles recibidos, resultado que los colocó como líder absoluto del Grupo A.

Con este resultado, el equipo mexicano avanzó con confianza a los dieciseisavos de final, instancia en la que jugará el próximo 30 de junio en la Ciudad de México frente a un rival que se definirá conforme concluyan los demás grupos.