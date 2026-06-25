Uno de los trastornos digestivos más frecuentes entre las personas es el estreñimiento, que hace referencia a la afección que consiste en la dificultad para evacuar las heces y que se considera que existe cuando se realizan menos de tres deposiciones por semana y que puede causar algunos problemas de salud. Son muchas las causas que pueden incidir en este problema, y para no padecer de este trastorno, hay tres ejercicios que te ayudarán a combatirlo y que también contribuirán a mejorar la digestión.

Noticias Veracruz del 25 de junio 2026

Tal como mencionábamos anteriormente, el estreñimiento es uno de los problemas más frecuentes que tiene una persona y que hace referencia al problema a la hora de defecar y que entre las causas más comunes está en la falta de fibra alimentaria, líquido, y llevar adelante una vida sedentaria, que puede incidir en el metabolismo y el ejercicio. Además, esto aparece en contextos de estrés, cambios en la alimentación diaria.

Cuáles son los síntomas del estreñimiento

Los síntomas más frecuentes del estreñimiento son menos de tres evacuaciones por semana; heces duras, grumosas o secas; esfuerzo o dolor al defecar; sensación de que no has expulsado todo, dolor abdominal, entre otros. Entre las soluciones a este problema frecuente se encuentran realizar una dieta saludable e hidratación, hay ejercicios físicos que contribuirán a mejorar la digestión ya que favorece el tránsito intestinal y mejora la digestión, por lo que hay tres ejercicios fundamentales que podrás hacer.

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Los 3 ejercicios que mejoran la digestión y evitan el estreñimiento

Yoga: es una de las prácticas más comunes que existe y las posturas de torsión y estiramiento abdominal ayudarán a masajear los órganos internos y activar el sistema digestivo de manera progresiva y suave

Pilates: es una práctica que se destaca por trabajar el core, mejora la respiración y contribuye a una mejor presión intraabdominal y a una función intestinal mucho más eficiente