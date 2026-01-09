No vas a creer el nuevo look de Christian Nodal que sorprendió a todos por este detalle

Christian Nodal tiene un nuevo look y no vas a creer qué corte se hizo. A través de su cuenta de Instagram, el músico mexicano compartió un par de fotos en las que luce un corte de cabello completamente diferente al que había llevado durante algunos años. ¿Se prepara para su gira de conciertos 2026 o para su boda?

“Entre paisajes que abrazan la vida”, escribió el cantante de “El dolor con el licor” en el pie de foto del post, que ya suma más de 120 mil “me gusta” y cientos de comentarios positivos .

El nuevo corte de Nodal es un desvanecido (fade) por la parte de atrás y los lados que se va aclarando hacia la nuca, lo que permite peinarlo ligeramente hacia un lado.

Así luce actualmente Christian Nodal con su nuevo cambio de look.|(Instagram @nodal)

Este radical cambio de imagen llega después de las promesas que se hizo Nodal para 2026, entre las que destacan el lanzamiento de un nuevo álbum “que la rompa duro”, duetos con otros cantantes y la realización de un documental. Además, el intérprete de “No te contaron mal” ya tiene fechas agendadas para sus conciertos de este año, que incluyen la CDMX y otras ciudades importantes. Asimismo, hay una boda en camino…

¿Cuándo es la boda de Nodal y Ángela Aguilar?

No olvidemos que este año Nodal también tiene planeada su boda con su esposa, Ángela Aguilar, la cual, según adelantó a Ventaneando, se realizará en Zacatecas, en tierras de la Dinastía Aguilar, en mayo.

Nodal y Ángela Aguilar se casarían en Zacatecas en mayo.|(Instagram @nodal)

Lo poco que reveló el cantante es que será un evento “bien mexicanote en el rancho” y que tendrá “las puertas abiertas” para todos. Sin embargo, aún no se sabe con exactitud si cualquier persona podrá asistir como invitada.

¿Qué pasó con Christian Nodal y la violinista?

A pesar de que Nodal atraviesa un excelente momento en su carrera, las controversias en torno a supuestas terceras personas en su relación no se detienen. La violinista Esmeralda Camacho fue la más reciente en ser vinculada sentimentalmente con el artista, a finales de 2025, luego de formar parte de su banda.

Aunque los rumores se han difundido rápidamente en redes sociales, hasta ahora no se ha confirmado ningún romance entre ambos artistas.