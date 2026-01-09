¿Uñas acrílicas o gelish? : Estas son las ventajas y desventajas de cada una

Las uñas es un elemento clave en la apariencia de manos de cualquier mujer, todas siempre quieren lucir el mejor diseño y color posible que las haga resaltar. Sin embargo, hay una gran variedad de formas a elegir para la aplicación: acrílicas o gelish, es por eso que te compartimos cuáles son las ventajas y desventajas de cada modelo.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del gelish en las uñas?

Entre las ventajas de la aplicación de gelish destaca la rapidez de aplicación ya que no es un proceso tan tardado en comparación de las uñas acrílicas, esta técnica se aplica sobre la uña natural por lo que si eres de las personas que se sienten incómodas con el largo, está opción es ideal para ti. Por otro lado, una gran ventaja de esta elección es que el diseño tarda de dos a cuatro semanas dependiendo el cuidado que le des, un tiempo considerable, pero deberás acudir a tu retoque cuando tus uñas comiencen a desgastarse.

Otro factor que es favorable al usar esta técnica es que el polygel protege la uña haciendo que puedan crecer más rápido. Ahora bien, entre las desventajas que se consideran para este modelo es que si quieres diseños más elaborados; no suelen lucir tanto como en las acrílicas, ya que estas son más largas. Otro factor desfavorable es que el limado previo a la uña puede desgastarlas y dejarlas débiles además de que la exposición a los rayos UV puede dañar gravemente por lo que es recomendable aplicar protector solar sobre las manos minutos antes.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de aplicar uñas acrílicas?

Esta técnica tiene grandes beneficios, en los primeros destacan la durabilidad, resistencia y un gran largo sobre el que se pueden hacer diseños muy lindos. Por otro lado, si la uña natural es uniforme o tiene algún daño esta técnica permite que la estética cambie y sea favorable, por otro lado con este material las uñas naturales se protegen y continúan creciendo.

Con respecto a las desventajas es que suele haber daño a las uñas debido al limado y a la exposición a rayos UV en la lámpara. Además, si la aplicación se lleva a cabo de forma incorrecta pueden haber infecciones. El uso de químicos como el monómero también puede ocasionar un daño si la persona es sensible por lo que es importante verificar previamente que quien se las aplique no tenga ningún inconveniente. Y finalmente, una de las desventajas mayores es que el retiro de uñas suele ser tardado, incómodo e incluso doloroso por lo que es recomendable que después de haber tenido uñas acrílicas la persona se espere algunos días para permitir que sus uñas se recuperen antes de someterlas a un proceso químico de nuevo.