Horóscopo de Nana Calistar hoy, jueves 23 de abril; este signo podría tener una fuerte discusión

¡Los astros han hablado! Conoce qué te depara el destino para este jueves, 23 de abril, según el horóscopo de Nana Calistar de hoy. A continuación, te compartimos las predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco. ¿Será salud, dinero o amor?... ¡Sigue leyendo!

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 23 de abril?

Se vienen cambios en tu estado de ánimo que te abrirán los ojos. Deja de complicarte tanto la existencia, especialmente en temas del amor. si tienes pareja, el respeto es la clave. Cuidado con una persona nueva que entra en tu vida, pues no tiene las mejores intenciones. En los negocios, vienen oportunidades, así que analiza bien antes de tomar una decisión. Este es un día clave para que aprendas a controlar tus emociones. Tienes todo para triunfar, pero tú mismo te saboteas. Ponte las pilas, la vida te está dando señales claras.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 23 de abril?

Ponte las pilas porque viene una carga laboral fuerte. Necesitas orden y disciplina. Suelta eso que ya no te deja avanzar, enfócate en lo positivo y deja que el karma haga su trabajo. En cuestiones de salud, los astros te recomiendan cuidar mejor tu alimentación. Se marca la posibilidad de un nuevo negocio, sólo no te avientes a ciegas y analiza todo antes de dar el salto. Es posible que tengas un enfrentamiento con personas del pasado. No te enganches, de lo contrario podrías terminar en una fuerte discusión. Es momento de hacer una limpieza en tu vida. Suelta lo que ya no te suma.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 23 de abril?

Deja de rodearte de gente que no te suma y prioriza tu paz. Es momento de poner límites y decir las cosas de frente, no te quedes callado. Se vienen muchos cambios de humor, necesitas trabajar en ello, de lo contrario, no podrás avanzar. También se marca la llegada de una noticia que has estado esperando. Abre bien los ojos en el amor y pon en claro tus planes a futuro. Presta más atención a tus sueños porque te podrían estar dando señales importantes. Cuídate de las indiscreciones. También se aproxima un viaje familiar, así como una traición que te va a doler, pero te abrirá los ojos.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 23 de abril?

Se marca un cambio de rutina importante. Te llegará una mejora económica, pero si no sabes manejarla se te irá cómo llegó. Es posible que recibas noticias que te pondrán de malas, no te claves de más y suelta eso que no puedes controlar. Si estás soltero, se marca la llegada de alguien nuevo. Si tienes pareja, deja de exagerar y disfruta tu relación sin problemas. No pierdas tu paz por nadie y trabaja más en tu estabilidad emocional. Haz caso omiso a comentarios que te podrían hacer sentir mal, aprende a filtrar y no engancharte. También se viene un proyecto fuera de la ciudad, aprovecha para recargar energía y cambiar de aires. Eso sí, no dejes ningún trámite para después. En general, hay cambios importantes en tu vida.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 23 de abril?

No entregues tu tiempo y energía a quién no lo merece. Es momento de reconocer lo que vales y retirarte con dignidad. Puede ser doloroso, pero con el tiempo te sentirás liberado. Poco a poco entras a un ciclo más estable y tus inseguridades comienzan a bajar. Se abren nuevas oportunidades en tu vida, sólo cuídate de esas personas que están drenando tu energía. También se marca un viaje inesperado que te caerá de lujo. Los astros te recomiendan ser tú mismo. No aparentes por encajar. Enfócate en lo que tienes hoy y deja el pasado en donde pertenece.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 23 de abril?

Bájale a la intensidad, que sólo te complicas la vida más de lo necesario. No todo necesita solución inmediata. Deja de culparte por errores del pasado. Suelta y sigue adelante. Se marcan nuevos proyectos, pero tienes que soltar el miedo. No pierdas tu esencia por querer quedar bien con otros y cuida más tu salud. Necesitas más constancia en tu vida. En el amor, aprende a confiar y a respetar el espacio de la otra persona. Trabaja más en tu autoestima.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 23 de abril?

Traes muchas cosas guardadas que te provocarán varios cambios de humor. Se marca un proyecto importante, pero necesitas controlar tus emociones. Ten cuidado a qué y a quién dedicas tu tiempo y energía. Recuerda lo que vales. Ponte las pilas en temas de documentos y presta más atención en cuestiones del amor; no todo lo que brilla es oro. Cuida tus palabras porque te andas metiendo en problemas de a gratis. No caigas en chismes, ignora y sigue en lo tuyo. Que no te importe lo que los demás piensen de ti. Necesitas ponerte objetivos y aprender a visualizarlos. Recuerda, no todo es emoción, también se requiere de disciplina, constancia y enfoque.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 23 de abril?

Deja que clavarte con cosas que no valen la pena. Presta más atención a tu instinto, porque será tu mejor guía. Valora más a tu familia y deja de dar por hecho a las personas. A veces te cuesta expresar lo que sientes, pero necesitas abrirte un poco más. En lo económico se marca la oportunidad de un negocio familiar, eso sí, analiza todo con la cabeza fría. En el amor, los astros te invitan a sentir otra vez, pero con inteligencia.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 23 de abril?

Aléjate de relaciones prohibidas que sólo te traen problemas. Una mala decisión puede costarte más de lo que te imaginas. Cuida más tu salud y no andes de confiado, no todo es aguantar. Se vienen oportunidades laborales interesantes, pero analiza bien antes de tomar una decisión. Se marca la traición de una persona cercana, así como días de decisiones importantes. Es posible que haya roces con la familia por chismes o malentendidos, no te enganches. También se marca el regreso de una expareja, pero tú sabes bien qué hacer. Disfruta todo lo que tienes y suelta lo que te pesa. Aguas con contar tus planes a todos, porque hay gente envidiosa a tu alrededor.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 23 de abril?

El chisme anda suelto, así que haz oídos sordos y no te metas en problemas de a gratis. No confíes en cualquiera y aprende a ser más reservado. Una amistad cercana acudirá a ti por apoyo. Se vienen buenas noticias en lo económico, sólo no malgastes el dinero. También se marca una situación inesperada en la familia que servirá para unirlos más. Presta atención a ese sueño o presentimiento que viene a decirte algo. Resuelve todos tus trámites a tiempo y no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Es posible que te sientas triste al final del día, pero tranquilo, será sólo una etapa de reflexión. Cuidado con los golpes y caídas que andas un poco distraído.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 23 de abril?

Bájale dos rayitas a tu cambio de humor y no te desquites con quien no tiene la culpa. Presta más atención a tus amistades, recuerda que las relaciones se cuidan con hechos y no sólo palabras. No cambies tu esencia por intentar encajar, de lo contrario, caerás en puras inseguridades. No eres salvavidas de nadie, así que mejor enfócate en lo tuyo. Se vienen movimientos positivos en el dinero, pero si no sabes administrarte, se irá como llegó, así que aguas con los gastos innecesarios. También vienen cambios interesantes en lo laboral y un viaje que te ayudará a despejar la mente y recargar energía.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 23 de abril?

Deja de lamentarte por errores del pasado. Perdona, suelta y sigue adelante. En el amor se marca una energía tranquila, disfruta del momento. No permitas que los malos comentarios arruinen tu día, tu paz vale más que cualquier opinión ajena. Deja de regalar tu tiempo, cariño y energía a quien no lo merece. Es momento de poner límites, dejar atrás las inseguridades y empezar a enfocarte en tus metas. Ponte las pilas.

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