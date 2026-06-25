Así quedaron los grupos para la batalla por equipos de hoy 24 de junio en MasterChef 24/7

Ha comenzado la intensa batalla por equipos de este miércoles 24 de junio, la cual definirá el rumbo de la competencia de cara al próximo domingo de eliminación y una vez definida la tercera capitana del reto, los grupos también quedaron conformados.

Ixdit se convierte en la tercera capitana gracias a los votos del público

La gala comenzó con Claudia Lizaldi dándole la bienvenida a los cuatro grupos de comensales que degustarán los platillos de los equipos y es que bailarines, visitantes asiáticos y foráneos, así como fisicoculturistas visitaron la cocina más poderosa de México.

Luego de que la conductora le revelara a los cocineros y al público que sintonizaba la transmisión de la gala que Ixdit fue la participante que consiguió el mayor número de votos por parte del público, las tres capitanas se enfrentaron en un reto rápido para definir quién podría elegir primero a sus compañeros de equipo.

Claudia, Daniela e Ixdit buscaron crear la torre de papas cortadas en bastones más alta; sin embargo, al final la capitana del equipo azul se impuso y se ganó el derecho de escoger primero a los integrantes de su equipo, seguida por la cocinera con mandil negro y posteriormente, la más votada por el público.

Los equipos quedaron conformados de la siguiente manera:

Claudia (equipo azul)

Flor

Luis

Camila

Lancer

Antrax

Daniela (equipo rojo)

Diego

Michelle

Julio

Emmanuel

Carmen

Ixdit (equipo amarillo)

Ramahá

Nora

Ismael

Jazmín

Cabe señalar que los participantes tendrán que cocinar tomando en cuenta el valor nutricional requerido para cada grupo de comensales y que en caso de que gane el equipo de Daniela, ella no podrá subir al balcón, pero podrá elegir a dos cocineros para asegurar su permanencia en el reality show por otra semana más.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los nuevos cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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