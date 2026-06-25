MasterChef 24/7: ¿Qué debe llevar un platillo para ser equilibrado, sano y delicioso?

En MasterChef 24/7, presentar un platillo que deslumbre a los jueces ya no depende únicamente de lograr una salsa perfecta o un término de carne impecable. Con retos como el que los cocineros enfrentaron este miércoles de batallas por equipos , quedó claro que el nivel ha subido y esta noche tuvieron que alimentar a comensales con necesidades físicas reales, por lo que los participantes han tenido que aprender que la verdadera alta cocina debe ser, ante todo, balanceada, pero sin perder de vista el emplatado y por supuesto, el sabor.

Por lo anterior, crear una preparación que resulte deliciosa, sana y equilibrada al mismo tiempo requiere dominar la guía alimentaria oficial de nuestro país: El Plato del Bien Comer.

Plato del buen comer

¿Cómo cocinar un plato equilibrado, sano y rico? En MasterChef 24/7 lo explica

En la cocina más famosa de México, los cocineros que buscan subir al balcón, tuvieron que conjugar los tres grandes sectores de este gráfico en cada entrega:

El primer bloque, de verde, lo encabezan las verduras y frutas. Son el alma del plato; aportan fibra, vitaminas y minerales indispensables, además de otorgar texturas frescas y colores vivos a la presentación. La regla de oro en el programa es aprovechar los insumos locales y de temporada.

El segundo sector, de color amarillo, pertenece a los cereales integrales y tubérculos como el maíz, la avena, el arroz y la papa. Al ser la fuente primaria de carbohidratos y energía, constituyen la base del menú, prefiriendo siempre opciones mínimamente procesadas y libres de grasas añadidas, como la tradicional tortilla mexicana.

Finalmente, el grupo rojo se divide en dos fuentes de proteína: las leguminosas (frijoles, lentejas o garbanzos) y los alimentos de origen animal (pescado, pollo o huevo).