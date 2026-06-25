Irma Miranda, conductora de Al Extremo anuncia el nacimiento de su primer bebé

Hace un par de horas, Irma Miranda informó por medio de su cuenta de Instagram el nacimiento de su primogénita a quien recibieron con mucho amor y bendiciones. La conductora de Al Extremo compartió un carrete de fotos donde se puede ver los primeros momentos que vive junto a su bebé acompañada de su pareja Juan Pablo Escalante.

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"She’s here. Bienvenida Baby L, Nos haces extremadamente feliz, te amamos y te amaremos siempre. Gracias Dios por esta bendición tan grande. El beso más esperado del mundo. Con un solo beso, hizo que mi mundo se pusiera en pausa y llenó mi corazón por completo. Te amo L"

Fueron las palabras de bienvenida que dedicó Irma a su pequeña hija Lucía.

Famosos felicitan a Irma Miranda por la llegada de su bebé

Irma Miranda, también exreina de belleza, ha recibido cientos de felicitaciones en los comentarios de su publicación donde varios amigos y famosos le han hecho llegar sus buenas vibras y amor a la pareja, y por su puesto, a la pequeña Lucía.

Las conductoras de Al Extremo, Vanessa Claudio y Alexita Garza fueron de las primeras en felicitar a su colega: "Felicidades Irma", "Muchas felicidades". Andrea Toscano famosa influencer, y la actriz Lorena Sevilla también se sumaron a las felicitaciones.

¿Quién es el esposo de Irma Miranda?

Irma Miranda es una de las famosas que lleva su vida muy privada; sin embargo, le gusta compartir varios momentos importantes que la han marcado y uno de ellos fue su compromiso con Juan Pablo Escalante en septiembre del 2023, mismo año en que la exreina de belleza se convirtió en la ganadora de MasterChef Celebrity.

El 8 de marzo del 2025 la pareja llegó al altar y celebró con una fantástica y lujosa fiesta donde recibieron a su familia y amigos más cercanos. El 14 de febrero, Irma anunció la feliz noticia de su embarazo y compartió su proceso en sus redes sociales.

Juan Pablo no se dedica al mundo del espectáculo y se sabe muy poco de su vida, pues lleva un bajo perfil, pero queda claro que es la pareja ideal y ahora la familia perfecta para la conductora de Al Extremo.

