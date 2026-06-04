Horóscopo de Nana Calistar hoy, jueves 4 de junio; estos signos inician el mes con dinero

¡Los astros hablaron! Conoce qué te depara el universo este jueves, 4 de junio. Estas son las predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco, según el horóscopo de Nana Calistar de hoy, ¿Será amor, dinero o un golpe de suerte?... ¡Sigue leyendo porque estos signos inician el mes con toda la actitud!

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 4 de junio?

Se te abren las puertas en cuestiones laborales y de dinero, pero todo depende de ti. Entras en un ciclo muy favorable, con una energía que favorece inversiones y proyectos. Eso sí, analiza cada oportunidad antes de tomar una decisión. En cuestiones de salud, necesitas prestar más atención a tu sistema inmune y descansar un poco mejor. Se marca un viaje importante. En temas del amor, será necesario fortalecer la confianza si tienes pareja. Sino, es probable que conozcas a alguien.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 4 de junio?

Este día viene con una importante lección: deja de esperar que la gente cambie, quien te quiere lo hará sin excusas. No ruegues cariño. La buena noticia es que este día será más tranquilo a comparación de las últimas semanas. Comienzas a sentir una paz interior que te permitirá tomar mejores decisiones. Tienes una energía espiritual muy fuerte a tu alrededor. Se marca la protección de una persona querida que ya no se encuentra contigo. También se marcan oportunidades interesantes, relacionadas con dinero y trabajo; al igual que cambios favorables en el amor.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 4 de junio?

Presta más atención a tu alimentación y bájale tantito a los excesos. Se marca un viaje que podría servirte para despejar la mente. También vienen mejoras económicas importantes, como la posibilidad de una propuesta laboral, un nuevo negocio o una venta que elevará tus ingresos. En el amor, se marca una energía de nostalgia, pero recuerda que no todo regreso es una bendición.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 4 de junio?

Se marca una racha delicada en temas de salud, así que presta más atención y toma mucha agua. Necesitas cuidar más tu cuerpo. A nivel general, aprende a guardar tus planes para ti, porque hay personas que te sonríen pero en el fondo tienen envidia. Mantén tus sueños en privado. En cuestiones emocionales, necesitas valorarte más y no confundir amor con control. Este día viene a enseñarte paciencia, discreción y amor propio.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 4 de junio?

Enfócate en lo tuyo y deja de andar viendo qué tienen los demás que tú no. Este día viene a recordarte tu gran capacidad para lograr las cosas y vencer obstáculos, siempre y cuando te enfoques. Presta más atención a tu salud, especialmente en cuestiones del estómago. Recuerda que no todo merece tu energía y enojo. En cuestiones del amor, se vienen cambios intensos y favorables; así como un viaje importante que comienza a planearse. En temas de dinero, tu economía se estabiliza poco a poco. Eso sí, evita gastos compulsivos.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 4 de junio?

Tienes muchas ideas en la cabeza, pero necesitas analizar bien, especialmente en cuestiones de negocios e inversiones. Eso sí, lo que construyas estas semanas comenzará a darte frutos entre junio y agosto. Cuídate de golpes o caídas, porque andas distraído. Se marca un viaje o salida con amistades en donde podrías conocer gente nueva. En temas del amor se vienen movimientos interesantes. Comienzas a recuperar la seguridad en ti mismo.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 4 de junio?

Este día viene a recordarte cómo cuidar tu paz, así que evita caer en chismes y malas vibras. Se marcan cambios de carácter importantes. Dejarás de quedarte callado para quedar bien con todos. Llegó la hora de poner límites. En cuestiones económicas, vienen movimientos importantes, ya sean ganancias inesperadas o pagos pendientes. También hay un viaje muy marcado que te ayudará a recuperar energía. En temas del amor, todo comienza a acomodarse. Este mes se abren puertas importantes en cuestiones de estudios, trabajo y negocios. Las bendiciones entran a tu vida.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 4 de junio?

Traes una energía muy magnética. Llegan oportunidades nuevas y propuestas en temas sentimentales y románticos. Eso sí, recuerda que no todo lo que brilla es oro. En cuestiones de dinero, los astros te recomiendan tener cuidado ya que se marca cierto riesgo. No es momento de prestar dinero. También se marca una noticia relacionada con alguien o algo del extranjero. Presta más atención a tu alimentación y descanso.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 4 de junio?

Tu valor no depende de nadie. Llegó el momento de recuperar tu amor propio. Se marcan buenas noticias en temas laborales y económicos, así que no tengas miedo de mostrar tu talento. Eso sí, no descuides a tu familia, pues hay momentos que ya no regresan. Necesitas cuidar más tu cuerpo y dormir mejor. En cuestiones del amor, se marca claridad. La suerte te comienza a sonreír donde antes solo veías obstáculos.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 4 de junio?

Lo que se fue, se fue. No es momento de dar segundas oportunidades a nadie. Hay ciclos que deben cerrarse. Se marca cierto distanciamiento en temas de familia, así como un cambio fuerte en tu imagen que servirá para proyectar mayor seguridad. En cuestiones de trámites o documentos, todo se mueve a tu favor; mientras que en el amor estás con una energía muy elevada. También se marcan días de reflexión profunda, así como mejoras graduales en tu economía.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 4 de junio?

Presta más atención a tus palabras, que podrías meterte en problemas con gente que realmente te importa. Evita actuar de manera impulsiva. Cuida más tu alimentación y evita los excesos. En cuestiones económicas, los astros te recomiendan alejarse de juegos de azar o inversiones arriesgadas, ya que no es un momento favorable. Tu familia se convierte en el centro de tu energía. En temas del amor, se marcan días con cierto contraste; así como cambios positivos en lo laboral.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 4 de junio?

Se marcan movimientos importantes en tu entorno emocional y familiar que te hará reflexionar sobre muchas cosas. También se visualiza una energía de embarazo en tu círculo cercano, así como una noticia relacionada con alguien o algo del extranjero. En cuestiones amorosas, los astros recomiendan dejar de fingir sentimientos que no. En cuanto al dinero y el amor, también se avecinan oportunidades interesantes y puertas que poco a poco se abren.

Checa qué dicen los horóscopos de hoy, según Mhoni Vidente.|(ESPECIAL/CANVA)

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