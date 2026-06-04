Lista completa de cocineros que suben al balcón hoy 3 de junio 2026 en MasterChef 24/7

Tras el miércoles de Batallas por Equipo donde los participantes fueron lidereados por Diego, María y Ramahá las emociones de todo el foro llegaron al límite, pues tanto los asistentes como los participantes, los Chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso "Poncho"Cadena, y Claudia Lizaldi saben que esta es una noche decisiva dentro del reality culinario, pues mientras unos logran salvarse a otros les comienza a correr sus últimos minutos dentro de la cocina más famosa de México.

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¿Qué participantes suben al balcón de MasterChef 24/ hoy 3 de junio 2026?

Tras realizarse la Batalla por Equipos, el equipo azul donde Ramahá estaba como capitán se coronó victorioso esta noche, por lo que automáticamente sube al balcón asegurando una semana más dentro de MasterChef 24/7 .

Cabe recordar que tras el triunfo del capitán Ramahá dentro de la Batalla por Equipos tiene la ventaja de elegir a dos compañeros más para acompañarlo al balcón, tras esta decisión los elegidos también se hacen acredores a salvarse de cocinar el Domingo de Eliminación y Ramahá expresó en el programa a quienes se lleva con él, por lo que hasta el momento la lista de los participantes salvados de esta semana quedá así:



Ramahá

Michelle

Camila

Aunque ya están asegurados 3 lugares arriba del balcón cabe recordar que las votaciones aún siguen abiertas para que el público pueda decidir que otro participante puede subir a acompañarlos y salvarse del Delantal Negro y de cocinar el próximo domingo.

¿Cuándo es la eliminación de MasterChef 24/7?

La eliminación de MasterChef 24/7 se realiza todos los domingos, por lo que esta semana se llevará acabo el día 7 de junio a partir de las 20:00 horas. En esta emisión los participantes con Delantales Negros tiene su última oportunidad para demostrar su pasión y conocimientos dentro de la cocina más famosa de México y demostrar por qué necesitan quedarse una semana más.

No te pierdas todo lo qué pasa dentro y fuera de MasterChef 24/7 a través de la programación de Azteca Uno de lunes a viernes a partir de las 20:30 horas. Asimismo, puedes seguir la transmisión continua mediante Disney +.