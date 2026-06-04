La Chef Zahie Téllez expresa su decepción por las faltas de respeto a los “Maestros del fuego”

Luego de una intensa batalla por equipos, las emociones fuertes continuaron con aspectos ajenos a la cocina de MasterChef 24/7, pues las faltas de respeto por parte de Carmen y Ricardo a la Chef Isabel Carvajal, una de los "Maestras del fuego", acapararon los reflectores esta noche, así como la molestia de la Chef Zahie Téllez. ¿Qué fue lo que pasó?

"Es momento de reflexionar sobre su comportamiento": La Chef Zahie se molesta con los cocineros

Luego de que Claudia Lizaldi mostrara unas imágenes sobre las declaraciones de Carmen y Ricardo en torno a los métodos de enseñanza de la Chef Isabel Carvajal, Zahie Téllez tomó la palabras para mostrar su molestia y su decepción por la conducta de los cocineros exhibidos y los exhortó a todos a "reflexionar seriamente sobre su comportamiento" debido a que ya habían hablado con ellos "de manera muy respetuosa" en ocasiones previas sobre las faltas de disciplina en la cocina; "el respeto no es negociable", apuntó la Chef.

Cabe señalar que Carmen se mostró sorprendida con la intervención de la Chef, mientras que Ricardo no se pudo contener y señaló que ellos como participantes también merecen el respeto de los mentores. El cocinero recordó la acción de Isabel Carvajal en la que le preguntó a los participantes si debía sacarlo de su clase y calificó su autoridad como una incongruencia y una "humillación".

Téllez afirmó que era indiscutible que la Chef tiene la última palabra como maestra y aunque Ricardo ofreció una disculpa si sus acciones eran incorrectas, Zahie le hizo hincapié en que sí fue el caso.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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