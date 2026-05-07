Horóscopo de Nana Calistar hoy, jueves 7 de mayo; conoce los números de la suerte para cada signo

Estamos en plena temporada de tauro, el momento ideal para traer calma y estabilidad a nuestras vidas. Bajo esta línea, te compartimos qué tienen los astros para ti con el horóscopo de Nana Calistar. Descubre qué te depara el zodiaco este jueves, 7 de mayo, y conoce las predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco hoy. ¿Será salud, dinero o amor?... ¡Sigue leyendo!

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 7 de mayo?

Números de la suerte: 2, 7 y 9. Color: rojo intenso. Se marca el reencuentro con una amistad del pasado. Necesitas deshacerte de esos pensamientos negativos, sigue adelante y ponte las pilas porque el tiempo no espera. Se viene un nuevo proyecto que mejorará tus ingresos. Hay energía positiva en temas de dinero, sólo necesitas alejarte de esa gente que no te suma. Recuerda pensar bien las cosas antes de tomar cualquier decisión y no reacciones por impulso, especialmente en temas del amor y trabajo. También se marcan momentos importantes con la familia.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 7 de mayo?

Números de la suerte: 1, 3 y 5. Color: esmeralda. Andas con una buena racha en cuestiones de suerte, aprovecha todas las posibilidades a tu favor para crecer. Hay proyectos nuevos e importantes que te abren puertas y elevan tus ingresos, sólo tienes que dejar el conformismo y ponerte las pilas. Una ola de bendiciones llega a tu vida. También se marca el regreso de alguien del pasado, pero no confundas extrañar con querer. Se vienen días relajados en los que podrás descansar y cambios buenos en trámites. Sólo revisa bien antes de firmar. En el amor, se marca una energía tranquila.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 7 de mayo?

Números de la suerte: 3, 6 y 8. Color: azul eléctrico. Aprende a decir las cosas como son y marca límites, si algo te molesta, dilo. Se marcan cambios fuertes en tu vida, pero serán esenciales para que se acomoden las piezas. Deja de preocuparte por el pasado y el futuro y enfócate en el presente. Eres mucho más fuerte de lo que crees. Estas semanas son clave para los proyectos y metas, pues se marca una energía positiva en cuestiones laborales y cambios económicos, así como movimientos importantes en el amor y la familia.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 7 de mayo?

Números de la suerte: 2, 7 y 1. Color: blanco aperlado. Los cambios positivos llegan a tu vida, pero necesitas ponerte las pilas y dejar de sabotearte. Tienes un gran potencial, pero a veces te gana el miedo y la flojera. Se marca un viaje importante. Eso sí, cuida tus piernas, cadera y espalda, porque andas medio distraído. Aprende a escuchar a tu cuerpo. Aguas con caer en chismes. En temas del amor, se marca una energía más estable y formal. También habrá cambios en tu estado de ánimo, sólo no te martirices por errores del pasado y culpas que no te corresponden. Aguas con préstamos de dinero, porque se marca una energía negativa.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 7 de mayo?

Números de la suerte: 11, 24 y 39. Color: naranja quemado. Entras a una etapa muy movida, con oportunidades positivas en temas de viajes y papeleo. En temas de dinero, bájale 2 rayitas a los gastos y aprende a administrarte. Se marcan oportunidades de proyectos, negocios e inversiones, aprovéchalas. También se te alborota el gallinero en temas del amor. En cuanto al trabajo, se vienen cambios importantes. Cuidado con la gente falsa, pon límites y no cuentes tus planes a todo el mundo.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 7 de mayo?

Números de la suerte: 8, 19 y 41. Color: vino. Andas con el carácter fuerte y la lengua filosa, cuida bien lo que dices y controla tus impulsos. Se marca una racha positiva con temas de trámites, pagos y asuntos legales. Es probable que una expareja reaparezca en tu vida, sólo no confundas nostalgia con amor. También se marcan buenas oportunidades en negocios, ventas y proyectos personales que te ayudarán a crecer y estabilizarte. Sólo cuídate de la envidia y no presumas lo que estás logrando

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 7 de mayo?

Números de la suerte: 6, 12 y 27. Color: azul rey. Ponte las pilas, de lo contrario no vas a avanzar lo que deseas. Se vienen buenos tiempos en cuestiones económicas, con la llegada de dinero y oportunidades, sólo no confíes de más. En temas del amor, descubrirás una verdad que te podría hacer enojar, pero será necesario para liberarte. Si estás soltero, es probable que conozcas a alguien. Presta más atención a tu familia porque se marca un tema de salud, pero no te preocupes, que todo saldrá bien.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 7 de mayo?

Números de la suerte: 3, 17 y 28. Color: negro con rojo. Deja de fingir que las cosas no te afectan, no tiene nada de malo sentir demasiado. Se vienen cambios importantes en lo sentimental, con traiciones saliendo a la luz. También se marcan gastos inesperados o compromisos que no tenías contemplados en temas de dinero, así que ponte las pilas con las finanzas. Cerrarás ciclos importantes con algunas personas, pero tranquilo, esto es parte de la vida. Deja de sobrevivir y vive. No te encierres en los pensamientos negativos y recuerda que puedes pedir ayuda en cualquier momento.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 7 de mayo?

Números de la suerte: 3, 2 y 1. Color: amarillo mostaza. Necesitas cuidar más tu salud, el cuerpo te está mandando señales así que aprende a escucharlas. En temas del amor, necesitas volver a conectar y dejar de dar por hecho a las personas. Se marca un período de madurez y a veces crecer implica soltar personas y hábitos que ya no van contigo. Vienen cambios importantes en todas las áreas de tu vida, sólo cuídate de las envidias de ciertas “amistades” o personas del trabajo.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 7 de mayo?

Números de la suerte: 9, 14 y 31. Color: café oscuro. Tus emociones andan muy fuertes. Aprende a observar y no repitas errores del pasado. No caigas en pensamientos negativos que sólo te quitan energía y mira hacia adelante. Es momento de ir por tus sueños y metas, tienes mucho potencial, así que confía más en tus capacidades. Presta más atención a esa persona que te interesa, porque podrías cometer errores si sigues de inseguro. Se vienen momentos bonitos en familia, así como una decepción amistosa.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 7 de mayo?

Números de la suerte: 4, 13 y 25. Color: plateado. Entras a una etapa donde comienzas a ver quién sí y quién no vale la pena. Se marca un proyecto o negocio, sólo dile adiós a la flojera y el miedo. No pongas excusas porque se marca una energía positiva de dinero y hasta viajes. Eso sí, administra bien tus gastos. Aguas con documentos o trámites legales que hay cosas que podrían retrasarse o no salir como esperabas. Haz caso omiso a los malos comentarios y no te tomes tan en serio las bromas, que andarás muy sensible y podrías explotar en cualquier momento.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 7 de mayo?

Números de la suerte: 7, 16 y 30. Color: morado. Preocúpate primero por ti y no cargues penas que no te pertenecen. Se marcan buenas oportunidades para ti, especialmente en temas sociales y de amistad. Recuerda que no necesitas a nadie más para ser feliz. También se vienen movimientos importantes en lo laboral, pero necesitas hacerte más responsable. Existe la posibilidad de conocer a alguien en temas del amor, si tienes pareja, se marca un momento clave de conversación. Cuida más tu descanso y los cambios fuertes de humor.

¿Cómo sabes qué signo soy? Estos son los 12 signos del zodiaco, según tu fecha de nacimiento

El zodiaco está compuesto por 12 signos. Cada uno de ellos, perteneciente a uno de los cuatro elementos: fuego, tierra, aire y agua. Tu signo se determina según tu fecha de nacimiento. Estos son los 12 signos del zodiaco a los que puedes pertenecer, de acuerdo al día en que naciste:

