Estado de salud actual de Evelyn tras su accidente en uno de los circuitos de Exatlón México

La noche de ayer, la novena temporada de Exatlón México encendió las alarmas después de que Evelyn sufriera un accidente que preocuparía a sus compañeros y seguidores, pues dentro de la semana 32 y la recta final de la contienda, cualquier incidente podría detener el sueño de los atletas por levantar la victoria en la gran final. No obstante, tras el incidente, Evelyn logró recuperar el ritmo y continuar la contienda para finalizar el punto frente a Jazmín.

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Tanto los atletas como los seguidores de la novena temporada saben que solo faltan algunos circuitos para que los finalistas de la novena temporada se enfrenten en la contienda por la victoria que los consagre como los atletas de alto rendimiento ganadores de esta edición del reality deportivo más demandante de México.

¿Qué le pasó a Evelyn durante el circuito?

De acuerdo con lo que se pudo observar, Evelyn, pilar del Equipo Azul, se encuentra compitiendo contra Jazmín en la contienda por La Super Villa 360, en donde sufrió un tropiezo, que encendió las alertas; no obstante, es importante señalar que el circuito pudo continuar de manera regular. No obstante, es relevante señalar que previamente Evelyn sufrió un tropiezo en la Barraca Metálica que la llevó a permanecer con dolencias por un tiempo.

¿Por qué es relevante el cuidado de los atletas frente a la gran final?

Es importante señalar que Exatlón México lleva al límite mental y físico a los atletas, por lo que cualquier incidente puede ser determinante para que el atleta llegue de la mejor manera a la contienda. Además, tanto los atletas como los seguidores saben que la novena temporada ha sido la más competitiva de todos los tiempos, exigiendo a los atletas no solo resiliencia deportiva, sino también mental.