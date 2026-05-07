5 muebles que puedes reemplazar para el baño de tu hogar que lo harán lucir sofisticado, moderno y son accesibles
¿Buscas hacer cambios a tu baño? Estos son los mejores muebles que lo harán lucir moderno y sofisticado.
Los muebles del baño pueden ser de gran ayuda para mejorar la vista de tu espacio, pues aunque hay muchos que son indispensables, también hay algunos otros que tienen funciones más acercadas a lo estético, por lo que te dejaremos algunas recomendaciones de muebles que puedes reemplazar por otros más modernos y que no son muy costosos.
Además de hacer lucir tu baño más moderno, este también lucirá sofisticado, pues se trata de algunos de los muebles en tendencia y que en las últimas semanas han definido la ruta del diseño de interiores en un espacio tan importante e íntimo como este.
Muebles para baño modernos
- Repisas flotantes: Dejar el suelo libre puede ser una opción tanto moderna, sofisticada y funcional así pues generan gran amplitud visual y facilitan el uso de los espacios, por lo que este tipo de muebles le darán un gran aspecto a tu baño.
@jazminperdom0 Elevate your bathroom with these beautiful floating shelves ! 😍😍🥰 This is what’s everyone is talking about 😍🥰a MUST !! I’m still looking some decor for it Any ideas are welcome ! #viraltiktok #parati #fyourpage #fypシ #floatingshelves ♬
- Muebles con iluminación LED: En los últimos años, los espejos e incluso demás muebles como tocadores con luz se han vuelto tendencia gracias al brillo suave que aportan, lo que da un aspecto de elegancia y sofisticación a tu espacio.
@construyendocongigi El detalle que le faltaba a mi bañito🤍 elegí este espejo circular de 60cm con luz led y sistema touch, sinceramente es un antes y después🥹❤️ Seguime en Instagram (cuenta principal del proyecto) @construyendocongigi #espejo #baño #proyecto #ceramica #pyf ♬ sonido original - construyendocongigi
- Lavabos minimalistas: Optar por acabados en porcelana sanitaria que sea de una sola pieza está siendo tendencia en este año, donde además de marca la moda de interiores, es una alternativa más simple que los convencionales de dos partes.
@heyarqui
Lavamanos para BAÑOS PEQUEÑOS 💧 Soluciones pequeñas para baños sencillos y modernos #bañosmodernos #decor #remodelaciones #casasbonitas #casaspequeñas #arquitetura #casa #ampliaciones #casitasbonitas #casita #minicasa #interior #casasmodernas #arquitecturamx #casanueva #casapropia #bañospequeños #bañosbonitos #remodelacion #fachadas #casapequena #plantas #decoracion #diseño #arquitecture #arquitectura♬ sonido original - HEYARQUI
- Gabinetes de almacenamiento: Este tipo de muebles que además de combinar tienen funciones que pueden plasmar tu personalidad en esta habitación, mismos que puedes hacer combinar con los demás acabados de tu baño.
@withbrushandpaper ¿Cuál de estas ideas es tu favorita? Hoy en día hay soluciones para todo, y ante la falta de espacio podemos encontrar muebles que se adaptan a nuestras necesidades. Todos estos los encontré en la web de @Temu España con ellos este baño consiguió tres puntos de almacenaje extra. Para conseguir los precios que se muestran en el vídeo debes darte de alta en su web como nuevo usuario ➡️ 🔗 en bio o 🔍 mi código dvq5887 para obtener el mismo precio que aparece en el video (Solo nuevos usuarios de la app) Publi #temu #temuhaul #temues #temufinds #temuspain #temuespaña #orden #almacenaje #baños #hogarydecoracion ♬ sonido original - SONIDOS LARGOS
- Torres de almacenamiento: Otra alternativa similar a los gabinetes es hacerlo en torres, y dependerá de tus necesidades y gusto cómo es que acomodas los artículos del baño dentro de estos muebles.
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