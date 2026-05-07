3 trucos para el Sunset Blush

El sunset blush es más que una simple técnica de maquillaje, ya que es una simulación de la dispersión de los colores que crea el atardecer, pero aplicada al rostro.

Esta tendencia utiliza la transición de violeta o rosa con anaranjado y oro. Al colocar estos pigmentos, el degradado que se obtiene crea la ilusión de volumen y calidez que imita la luz natural de la hora dorada, logrando un efecto de piel radiante y multidimensional.

El secreto del éxito de este look se encuentra en la mezcla de texturas y la saturación. A diferencia del rubor tradicional que busca mimetizarse, el sunset blush celebra el contraste y utiliza la técnica del blending para evitar las líneas divisorias entre cada tono.

La Resolana | Programa Completo| Capiólogo, invitados de lujo y mucha risa con el Capi Pérez hoy domingo 12 de abril de 2026

Los 3 mejores trucos a aplicar en el sunset blush

El orden de los factores sí altera el producto

La clave está en la disposición de los colores, para que el degradado tenga una lógica visual. El truco es aplicar el tono más oscuro, como un fucsia o morado, cerca de la sien, el tono medio como naranja y coral en el centro del pómulo y un iluminador líquido dorado en el pinto más cerca del ojo.

Esto crea un efecto de profundidad hacia afuera, donde el color más intenso define el contorno y el más claro atrae la luz.

El sunset blush mezcla diferentes tonalidades|Pinterest

Mezcla de textura

Para que los colores no se vean parchosos o se mezclen mal, el truco está en usar solamente productos en crema o líquidos y mezclarlos con una esponja húmeda mediante toques ligeros, sin arrastrar.

Estas fórmulas permitirán que los pigmentos se fundan entre sí antes de secarse, creando una capa elástica que se mueve con la piel.

Los trucos definitivos para un sunset blush perfecto|Pinterest

El "C-Shape" para integración total

No limites el rubor solo a la manzana de la mejilla, el truco está en llevar el degradado en forma de C desde el pómulo hasta la sien e integrarlo ligeramente con el final de tu sombra de ojos.

