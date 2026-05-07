Christian Nodal volvió a utilizar las redes sociales tras haber eliminado sus publicaciones

Christian Nodal ha estado envuelto en diversos escándalos esta última semana que lo involucraban con maltrato hacia sus músicos y una disputa familiar que lo tenía enfrentado con su padre.

Venga La Alegría | Programa 6 de mayo 2026 Parte 1 | Espectáculos, cocina y el caso de la agresión de Andrea Muñoz

Con respecto a esto último Nodal había lanzado un mensaje en el que decía "Mi imagen no es mía, mi nombre no es mío ni mi música es mía, pero mi corazón y mi voz siempre va a ser de ustedes". Esto daba a entender que se confirmaba la ruptura con sus padres y equipo de trabajo.

A su vez había manifestado que, "Si algo me ha enseñado la vida es que propia sangre te puede fallar, los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar". Esto daba a entender que se confirmaban los rumores del distanciamiento entre ellos. Luego de todo este escándalo es que “El Forajido”, decidió borrar todas las publicaciones que tenía en sus redes sociales oficiales.

¿Qué publicó Christian Nodal en sus redes?

Lo primero que llamó la atención fue que el cantante modificó la descripción que aparecía en su perfil. Esto despertó el rumor de que iba a lanzar un nuevo nombre artístico para poder tener control de su marca, pero también existía la posibilidad de que hubiera un nuevo proyecto musical bajo el nombre.

Las publicaciones que ha realizado son dos fotografías, pero “El Forajido” no ha emitido un comunicado formal para aclarar la situación legal o contractual actual. Ha dejado mucho misterio con sus publicaciones.

Nodal aparece con un paliacate en la cara y el sombrero hasta la altura de sus ojos, casi ocultando toda su identidad. Por otro lado, se puede ver una N que se incendia. Las fotografías aparecen en blanco y negro sin descripción, pero todos rumorean que es una nueva era.

Los fanáticos están a la espera de que Nodal de un comunicado sobre su presente laboral y familiar.