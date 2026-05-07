Horóscopo de hoy jueves 7 de mayo: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este jueves 7 de mayo de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 7 de mayo de 2026

Hoy, jueves 7 de mayo de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries: la jornada te lleva a revisar con quién compartes tiempo, ideas y energía, porque no todos están en la misma sintonía. El tránsito de Plutón retrógrado en Acuario puede mostrarte qué vínculos necesitan transformarse para que avances con más autenticidad.

la jornada te lleva a revisar con quién compartes tiempo, ideas y energía, porque no todos están en la misma sintonía. El tránsito de Plutón retrógrado en Acuario puede mostrarte qué vínculos necesitan transformarse para que avances con más autenticidad. Tauro : el día favorece una mirada más madura sobre tus objetivos y sobre la manera en que sostienes tus responsabilidades. Cuidar tus tiempos y no asumir cargas ajenas te permitirá conservar equilibrio y estabilidad.

: el día favorece una mirada más madura sobre tus objetivos y sobre la manera en que sostienes tus responsabilidades. Cuidar tus tiempos y no asumir cargas ajenas te permitirá conservar equilibrio y estabilidad. Géminis : la energía disponible despierta curiosidad y ganas de explorar nuevas posibilidades, aunque algunas respuestas llegarán cuando dejes de forzarlas. Una conversación sincera puede ayudarte a ordenar emociones y prioridades.

: la energía disponible despierta curiosidad y ganas de explorar nuevas posibilidades, aunque algunas respuestas llegarán cuando dejes de forzarlas. Una conversación sincera puede ayudarte a ordenar emociones y prioridades. Cáncer: la jornada invita a mirar más profundo una situación que venías evitando por incomodidad. Poner límites claros puede ayudarte a proteger tu energía y a cuidar lo que vienes construyendo.

la jornada invita a mirar más profundo una situación que venías evitando por incomodidad. Poner límites claros puede ayudarte a proteger tu energía y a cuidar lo que vienes construyendo. Leo: el día pone el foco en tus relaciones más cercanas y en la forma en que manejas acuerdos importantes. El tránsito de Plutón retrógrado en Acuario puede mostrarte cambios necesarios en la manera de vincularte.

el día pone el foco en tus relaciones más cercanas y en la forma en que manejas acuerdos importantes. El tránsito de Plutón retrógrado en Acuario puede mostrarte cambios necesarios en la manera de vincularte. Virgo : la energía disponible favorece ajustes en tus hábitos y en tu organización cotidiana. Prestar atención a pequeños detalles puede ayudarte a sentirte más liviano y recuperar claridad mental.

: la energía disponible favorece ajustes en tus hábitos y en tu organización cotidiana. Prestar atención a pequeños detalles puede ayudarte a sentirte más liviano y recuperar claridad mental. Libra : la jornada despierta una parte más creativa y espontánea que necesita expresarse sin culpa. El tránsito de Plutón retrógrado en Acuario puede llevarte a reconectar con deseos que habías postergado.

: la jornada despierta una parte más creativa y espontánea que necesita expresarse sin culpa. El tránsito de Plutón retrógrado en Acuario puede llevarte a reconectar con deseos que habías postergado. Escorpio : el día te pide bajar la intensidad y observar con más calma ciertos asuntos familiares o personales. Ordenar tu entorno puede darte una sensación de control y tranquilidad.

: el día te pide bajar la intensidad y observar con más calma ciertos asuntos familiares o personales. Ordenar tu entorno puede darte una sensación de control y tranquilidad. Sagitario : la energía disponible favorece conversaciones, traslados o encuentros que abren nuevas perspectivas. Una idea compartida con la persona indicada podría convertirse en algo concreto.

: la energía disponible favorece conversaciones, traslados o encuentros que abren nuevas perspectivas. Una idea compartida con la persona indicada podría convertirse en algo concreto. Capricornio : la jornada pone el foco en aquello que valoras y en cómo estás sosteniendo tus recursos. Actuar con paciencia puede ayudarte a fortalecer tu base y evitar decisiones apresuradas.

: la jornada pone el foco en aquello que valoras y en cómo estás sosteniendo tus recursos. Actuar con paciencia puede ayudarte a fortalecer tu base y evitar decisiones apresuradas. Acuario : el tránsito de Plutón retrógrado en tu signo comienza a mover procesos internos que te empujan a redefinir tu identidad. El día puede traer revelaciones sobre quién eres hoy y qué ya no quieres sostener.

: el tránsito de Plutón retrógrado en tu signo comienza a mover procesos internos que te empujan a redefinir tu identidad. El día puede traer revelaciones sobre quién eres hoy y qué ya no quieres sostener. Piscis: la energía disponible invita a escuchar más tu intuición y a alejarte de entornos que generan desgaste. Darte espacios de silencio puede ayudarte a recuperar claridad y equilibrio interno.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: