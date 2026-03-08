Horóscopo de Nana Calistar hoy, domingo 8 de marzo: estos signos inician la semana con suerte, dinero y amor

¡Los astros han hablado! Conoce qué te depara el zodiaco el día de hoy con el horóscopo de Nana Calistar, quien tiene toda una serie de predicciones y recomendaciones para cada uno de los 12 signos. ¿Será que inicias la semana con suerte y dinero? ¿O el amor tocará a tu puerta? Sigue leyendo y entérate del mensaje de los astros para este domingo, 8 de marzo.

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 8 de marzo?

Aléjate de esas personas que no te dejan cumplir tus sueños, no importa si es tu pareja. Estos días te darán ganas de buscar a alguien del pasado, hazlo sólo para cerrar ciclos. Es momento de decir lo que sientes sin remordimiento. Se marcan cambios de último momento que te sacarán de tu zona de confort. Cuida más tu salud, especialmente el estómago, y presta más atención a tus amistades, pues podrían necesitar de tu apoyo. También se vienen buenas oportunidades en el dinero y trabajo.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 8 de marzo?

Es momento de que empieces a creer en ti y en tu capacidad para lograr las cosas. Recuerda, para que algo suceda debes actuar. Cuida mejor tu alimentación, pero no abuses de las dietas. Se marca la planeación de un viaje que servirá para despejar tu mente. Aguas con los cambios de humor y esas personas que no quieren verte avanzar. Nuevas oportunidades vienen para ti.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 8 de marzo?

Pon orden a tus emociones. Cuestiónate sobre qué es lo que quieres en realidad y hacia dónde vas. Cuídate de los chismes y habladurías, mejor concéntrate en tu paz mental y ocúpate de tus cosas. En el amor, quédate con quien sí quiere estar contigo y deja de esperar que los demás actúen como tú, eso te evitará decepciones. Se vienen días en donde tendrás mayor claridad del amor y la vida en general.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 8 de marzo?

Se vienen días de reflexión profunda para ti. Es momento de alejarte de esa gente que no te suma nada. Cuídate de golpes o caídas, que estos días andarás distraído. Deja de sufrir por cosas que ya pasaron, mejor mira hacia adelante. Es momento de ponerte las pilas con tus propias metas. Se marca una buena racha en juegos de azar, al igual que un viaje inesperado y la posibilidad de cerrar un negocio o acuerdo económico que te traerá beneficios.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 8 de marzo?

Se marcan cambios importantes en el trabajo, te sacará de tu zona de confort pero es para bien. Estos días la nostalgia se apodera de ti. Si vas a realizar algún viaje en carretera, ten más cuidado, sólo por precaución. Se viene una salida con amistades que servirá para despejar tu mente. Si estás soltero, es posible que pronto conozcas a alguien con quien sentirás mucha química. Presta más atención a tu salud, especialmente a tu metabolismo.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 8 de marzo?

Deja de gastar tanto, que el dinero no crece de los árboles. Se marca un buen momento para que realices inversiones. Es posible que haya movimientos importantes y favorables en el plano laboral. Presta más atención a tu familia, no la dejes de lado. Si estás en pareja, se viene una etapa de fortalecimiento. Si estás soltero, es mejor que te concentres en tu crecimiento personal. También se marca una buena racha en juegos de azar.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 8 de marzo?

Se vienen cambios importantes en tu carácter. Deja de aguantar cosas sólo por mantener el equilibrio. Tu paz también importa. Rompe con la rutina. Se marca la llegada de un dinero inesperado que te ayudará a saldar deudas. También tendrás momentos favorables en el trabajo. Incluso, se podría abrir la puerta para algún viaje al extranjero. En el amor, es momento de dejar los miedos del pasado. Enfoca tu energía en lo que sí te suma y aprende a ponerte a ti primero.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 8 de marzo?

Cuida tus pensamientos y estados de ánimo. Deja de atormentarte con cosas que no valen la pena. Mantén tu mente ocupada y muévete. Cuida tus pertenencias. Se marca la llegada de una amistad inesperada, disfrútala. No caigas en chismes ni provocaciones. En el amor, se marcan nuevas oportunidades que podrían enseñarte mucho. Es posible que tengas un viaje o una salida en la que la pasarás muy bien. Eso sí, cuida bien tus gastos.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 8 de marzo?

Se marcan envidias en tu entorno cercano. No te enganches en conflictos innecesarios y cuida tu energía. Se vienen cambios favorables para tu economía y la apertura de nuevas puertas y oportunidades. Es probable que tengas un viaje familiar en puerta que servirá para fortalecer el vínculo. En general, se marcan días muy positivos para ti.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 8 de marzo?

Cuídate de las amistades falsas. Se marcan cambios de último momento en tus planes, al igual que la llegada de una noticia del extranjero, verifica bien la información antes de dar por hecho cualquier cosa. En el amor, se vienen movimientos inesperados que servirán para aclarar tu mente. En general, entras a un ciclo positivo, con avances en tu vida. Inicias la semana con mucha energía. Es momento de disfrutar y no estresarte por situaciones que no dependen de ti o no tienen solución. Eso sí, aguas con caer en provocaciones. Respira antes de reaccionar.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 8 de marzo?

En el amor, se marca el regreso de alguien del pasado. De ti depende si lo dejas entrar. También se vienen momentos de incertidumbre en cuanto a planes o proyectos, no te desesperes. Aguas con las amistades falsas, que no todo el mundo sabe guardar secretos. Cuida más tus palabras y a quién las dices. No te enganches con chismes que no merecen la pena y mejor sigue adelante. Se marca un movimiento importante, posiblemente en lo laboral y lo relacionado con el dinero.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 8 de marzo?

Se marcan movimientos importantes en el amor, siempre y cuando sueltes eso que ya no te suma. Es posible que algunas cosas no salgan como las planeaste, descuida, todo toma su ritmo. Deja de pensar en las personas que te hicieron daño, el karma siempre llega. Tendrás mucha suerte en juegos de azar. Podrías llevarte una sorpresa agradable.