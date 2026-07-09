Horóscopo de Nana Calistar hoy, jueves 9 de julio: estos signos deben cuidarse de las ENVIDIAS

La temporada de cáncer está en su máximo esplendor y los astros han hecho lo suyo. Conoce qué te depara el universo el día de hoy con el horóscopo de Nana Calistar de este 9 de julio. ¿Será dinero, trabajo o amor? Sigue leyendo y descubre las predicciones del zodiaco para este jueves.

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 9 de julio?

Soluciona tus problemas antes de querer arreglar la vida a medio mundo. Se vienen movimientos importantes de dinero, pero bájale a los gastos hormiga. En temas del amor, andas con un imán especial. Se marca una conversación familiar para aclarar los malentendidos. Presta atención a dolores de cuello, espalda o cabeza provocados por el estrés.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 9 de julio?

Deja de hacerte el fuerte, no tienes que demostrar nada a nadie. Aprende a pedir ayuda cuando lo necesites. Hay una energía especial para acomodar tu vida: movimientos importantes de dinero y posibles pagos atrasados. En temas del amor, los astros tienen un consejo para ti: deja de querer controlar todo. Se marcan buenas noticias relacionadas con la familia, así como tensiones en el cuello o problemas digestivos.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 9 de julio?

Organiza tus prioridades y deja de entregar tu tiempo a eso que solo te resta paz. En temas de dinero, se marca un negocio o la venta de algo. Eso sí, no firmes nada sin antes leer las letras chiquitas. En cuanto al amor, la energía está muy movida, incluso alguien del pasado podría volver. También se marca una conversación importante en la familia, así como molestias en hombros, cuello o brazos por tensión acumulada.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 9 de julio?

Recuerda: no eres el salvador de nadie. Este jueves, la energía del dinero comienza a acomodarse, después de sufrir unos días. No tengas miedo de cobrar el dinero que mereces, ya sea por tu trabajo o por algún pago o deuda atrasada. En temas del amor, se marca una buena sacudida, así que habla con sinceridad. También se visualiza una salida que reforzará el vínculo con esa persona especial. En cuanto a la familia, un conflicto que llevaban arrastrando, comienza a resolverse. Presta más atención a tu sistema digestivo.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 9 de julio?

No cargues con preocupaciones que no te corresponden. La energía del dinero es bastante favorable para ti. En cuanto al amor, los astros te tienen un consejo: aguas con el orgullo. No está mal si tú das el primer paso de vez en cuando. Se marca una reunión familiar que te traerá tranquilidad tras días de incertidumbre. En temas de salud, presta atención a la espalda baja, rodillas y músculos, que has estado lidiando con mucha tensión.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 9 de julio?

Deja que querer tener el control siempre. En temas del dinero, el agua comienza a moverse a tu favor, eso sí, cuídate de las envidias que andan cerca. En cuanto al amor, un consejo: cuidado con la desconfianza. Habla antes de sacar conclusiones. En la familia se marca un tema relacionado con dinero, alguna propiedad o un gasto inesperado, así que organízate y piensa con la cabeza fría. En cuanto a tu salud, presta más atención a tu sistema digestivo, que está absorbiendo todo tu estrés. Necesitas descansar más.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 9 de julio?

No tienes por qué quedar bien con todo el mundo. No naciste para ser monedita de oro. Entras a una etapa de estabilidad en cuanto al dinero, mientras que en el trabajo las cosas podrían empezar a moverse a tu favor, así que no tengas miedo de aceptar nuevos retos. La energía del amor es intensa, así que disfruta del momento y la chispa. En temas familiares, se marcan noticias relacionadas con algún cambio importante. Presta más atención a tu descanso, espalda y riñones.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 9 de julio?

Deja de hacerte el frío cuando en realidad sientes demasiado. Se vienen días buenos en cuanto a lo económico, con las posibilidades de un aumento en el trabajo, negocio o venta importante. La energía del amor también está bastante movida, con un encuentro apasionado muy marcado. En cuanto a la familia, se marca una conversación relacionada con el dinero, un documento importante una decisión que afectará a varias personas. Aguas con el estrés acumulado.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 9 de julio?

Deja de prometer cosas que no vas a cambiar. Se vienen movimientos interesantes en cuanto al dinero y el trabajo. Confía en ti y tu creatividad. En temas del amor, los astros te invitan a salir de la rutina. Aguas con una persona del pasado que sigue dando vueltas en tu vida. En cuanto a la familia, se resolverá un tema que llevaba generando tensión. Presta más atención a molestias en tus piernas, tobillos y espalda baja.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 9 de julio?

No tienes por qué demostrarle al mundo que puedes con todo. No hay nada de malo con pedir ayuda. Se marcan noticias que te harán recuperar el ánimo en temas de dinero, la energía es positiva. En cuanto al amor, los astros te aconsejan bajar la guardia y demostrar tus sentimientos. También se marcan noticias positivas relacionadas con la familia, ya sea una mejora económica, un arreglo en la casa o celebración. Cuida tus huesos, rodillas, espalda y articulaciones.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 9 de julio?

Es momento de actuar. Tienes buenas ideas, sólo tienes que llevarlas a cabo. Se marcan noticias alentadoras en el dinero, eso sí, deja de gastar en cosas que no necesitas. En el amor, recuerda: no hay nada de malo con aceptar que mereces cariño. Sé sincero. En cuanto a la familia, habrá un asunto relacionado con una reparación, compra o cambio dentro de la casa; mientras que en temas de salud, necesitas prestar atención a dolores en piernas, circulación o tensión acumulada por estar tanto tiempo sentado o frente a la pantalla.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 9 de julio?

No intentes encontrarle explicación a todo. Vienen cambios muy favorables en temas de dinero, siempre y cuando te cuides de las envidias, pues no todos están dispuestos a verte triunfar. En temas del amor también se marcan movimientos importantes, con una sorpresa muy agradable; mientras que en la familia se visualiza una celebración o una noticia relacionada con un viaje. En cuanto a la salud, presta más atención a tu descanso, tras mucho cansancio acumulado, estrés y preocupaciones.

Checa qué dicen los horóscopos de hoy, según Mhoni Vidente.|(ESPECIAL/CANVA)

¿Cómo sabes qué signo soy?

El zodiaco está compuesto por 12 signos. Cada uno de ellos pertenece a uno de los cuatro elementos: fuego, tierra, aire y agua. Tu signo dependerá de tu fecha de nacimiento. Saber qué signo eres sirve para comprender e identificar ciertos rasgos y energías de tu personalidad, según la astrología. A continuación, los 12 signos del zodiaco y a cuál perteneces, de acuerdo al día en que naciste.

