¡Las destruyeron! Los equipos de Michelle y Camila se quedan en cero este miércoles de batalla por equipos en MasterChef 24/7

La cocina de MasterChef 24/7 vivió este miércoles 8 de julio una de sus jornadas más despiadadas en lo que va de la competencia. Lo que prometía ser un choque de titanes en la esperada " Batalla por equipos " terminó transformándose en una auténtica pesadilla en directo para dos de las cocineras más fuertes de la casa. En un desenlace que dejó a los jueces y al público con la boca abierta, los equipos capitaneados por Michelle y Camila fueron destruidos, cerrando sus marcadores con un doloroso y vergonzoso cero.

¿Quién ganó la batalla por equipos en MasterChef 24/7 este 8 de julio?

La gloria absoluta de la noche se la llevó el bando liderado por Daniela, quienes con una estrategia impecable, orden en las estaciones, un sazón implacable y presentación que enamora pasaron como una aplanadora sobre sus rivales.

La dinámica por equipos de este miércoles exigía un nivel de sincronía perfecto, técnica de alta escuela, comunicación infalible y lo más importante, conquistar el paladar de los comensales; lo cual no consiguieron los equipos de Michelle y Camila.

Al momento de las evaluaciones y el conteo de los votos, la superioridad del equipo de Daniela fue tan abrumadora que no dejó espacio para la piedad, dejando a las otras dos escuadras congeladas en la lona sin un solo punto a su favor.

Daniela subió al balcón en MasterChef 24/7