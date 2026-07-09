¡Las destruyeron! Los equipos de Michelle y Camila se quedan en cero este miércoles de batalla por equipos en MasterChef 24/7
El equipo amarillo arrasó totalmente esta noche en MasterChef 24/7.
La cocina de MasterChef 24/7 vivió este miércoles 8 de julio una de sus jornadas más despiadadas en lo que va de la competencia. Lo que prometía ser un choque de titanes en la esperada "Batalla por equipos" terminó transformándose en una auténtica pesadilla en directo para dos de las cocineras más fuertes de la casa. En un desenlace que dejó a los jueces y al público con la boca abierta, los equipos capitaneados por Michelle y Camila fueron destruidos, cerrando sus marcadores con un doloroso y vergonzoso cero.
¿Quién ganó la batalla por equipos en MasterChef 24/7 este 8 de julio?
La gloria absoluta de la noche se la llevó el bando liderado por Daniela, quienes con una estrategia impecable, orden en las estaciones, un sazón implacable y presentación que enamora pasaron como una aplanadora sobre sus rivales.
La dinámica por equipos de este miércoles exigía un nivel de sincronía perfecto, técnica de alta escuela, comunicación infalible y lo más importante, conquistar el paladar de los comensales; lo cual no consiguieron los equipos de Michelle y Camila.
Al momento de las evaluaciones y el conteo de los votos, la superioridad del equipo de Daniela fue tan abrumadora que no dejó espacio para la piedad, dejando a las otras dos escuadras congeladas en la lona sin un solo punto a su favor.
Daniela subió al balcón en MasterChef 24/7
Esta noche del miércoles 8 de julio, Daniela Parra no solo se llevó la victoria absoluta en la batalla por equipos, también pudo elegir a dos cocineros que la acompañan en las alturas, por lo que optó por Luis, quien nunca había logrado subir, y por Julio. Con este acto, Dani logró cuidar la estancia de sus amigos una semana más dentro de la cocina más famosa de México.