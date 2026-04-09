Nana Calistar dice los colores que deben portar los signos del zodíaco para tener suerte en TODO del viernes 10 al domingo 12 de abril de 2026
Nana Calistar da su horóscopo diario, pero de igual forma ahora recomienda los colores que debe ocupar cada signo del zodiaco para tener suerte en todo
Nana Calistar da su horóscopo diario y este lo puedes leer diario dando clic aquí, así mismo, la astróloga también dice cuáles son los números de la suerte para cada uno de los 12 signos del zodiaco; pero,también ha revelado cuáles son los colores que deben ocupar las personas para el fin de semana del viernes 10 al domingo 12 de abril de 2026.
Aries: Rojo Intenso
Tauro: Verde Esmeralda
Géminis: Amarillo Vibrante
Cáncer: Blanco Perlado
Leo: Dorado
Virgo: Verde Oscuro
Libra: Azul Profundo
Escorpión: Rojo
Sagitario: Naranja Intenso
Capricornio: Gris Elegante
Acuario: Blanco
Piscis: Azul Eléctrico
Te puede interesar: Horóscopo de Nana Calistar para hoy miércoles 8 de abril de 2026 para los 12 signos del zodiaco a quienes les podría esperar: dinero, amor, trabajo, fortuna o simplemente cuidarse de algunas personas
Significado de cada color en los rituales y en el esoterismo
Sin duda alguna los colores tienen distintos significados, en la psicología, mercadotecnia u otras ramas, pero, de igual forma tiene una razón de ser en el esoterismo, rituales y astrología; por ejemplo, si quieres dinero debes prender una vela blanca o dorada, abundancia y trabajo una de color verde; presta atención:
El color amarillo se asocia con la inteligencia, la claridad mental y la creatividad; se ocupa para llamar el optimismo, el éxito y la abundancia.
Verde: Este color es una simbolización entre la conexión entre el cuerpo y el alma
Rojo: Este se asocia con la energía, el deseo y la pasión
Morado: Este color se vincula directamente con la transmutación energética, la intuición y la magia
Naranja: Este tipo de tonalidad se vincula con la creatividad y simboliza una energía positiva, pero, sobre todo, la energía
Negro: Si pensabas que el negro era un color malo, la realidad es que no, de hecho, es una tonalidad con un gran poder energético; se ocupa para protección y para alejar todas las malas vibras, lo negativo y hasta los chismes
El Blanco se asocia con la armonización y la paz; además es la conexión entre el cuerpo, espíritu y mente
Azul: Este color significa serenidad, sabiduría, introspección y serenidad; además ayuda a fortalecer la conexión espiritual