Nana Calistar dice los colores que deben portar los signos del zodíaco para tener suerte en TODO del viernes 10 al domingo 12 de abril de 2026

Nana Calistar da su horóscopo diario y este lo puedes leer diario dando clic aquí, así mismo, la astróloga también dice cuáles son los números de la suerte para cada uno de los 12 signos del zodiaco; pero,también ha revelado cuáles son los colores que deben ocupar las personas para el fin de semana del viernes 10 al domingo 12 de abril de 2026.

Aries: Rojo Intenso

Tauro: Verde Esmeralda

Géminis: Amarillo Vibrante

Cáncer: Blanco Perlado

Leo: Dorado

Virgo: Verde Oscuro

Libra: Azul Profundo

Escorpión: Rojo

Sagitario: Naranja Intenso

Capricornio: Gris Elegante

Acuario: Blanco

Piscis: Azul Eléctrico

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Significado de cada color en los rituales y en el esoterismo

Sin duda alguna los colores tienen distintos significados, en la psicología, mercadotecnia u otras ramas, pero, de igual forma tiene una razón de ser en el esoterismo, rituales y astrología; por ejemplo, si quieres dinero debes prender una vela blanca o dorada, abundancia y trabajo una de color verde; presta atención:

El color amarillo se asocia con la inteligencia, la claridad mental y la creatividad; se ocupa para llamar el optimismo, el éxito y la abundancia.

Verde: Este color es una simbolización entre la conexión entre el cuerpo y el alma

Rojo: Este se asocia con la energía, el deseo y la pasión

Morado: Este color se vincula directamente con la transmutación energética, la intuición y la magia

Naranja: Este tipo de tonalidad se vincula con la creatividad y simboliza una energía positiva, pero, sobre todo, la energía

Negro: Si pensabas que el negro era un color malo, la realidad es que no, de hecho, es una tonalidad con un gran poder energético; se ocupa para protección y para alejar todas las malas vibras, lo negativo y hasta los chismes

El Blanco se asocia con la armonización y la paz; además es la conexión entre el cuerpo, espíritu y mente

Azul: Este color significa serenidad, sabiduría, introspección y serenidad; además ayuda a fortalecer la conexión espiritual