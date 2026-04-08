Horóscopo de Nana Calistar para hoy miércoles 8 de abril de 2026 para los 12 signos del zodiaco a quienes les podría esperar: dinero, amor, trabajo, fortuna o simplemente cuidarse de algunas personas

Nana Calistar ya ha revelado su horóscopo para los 12 signos del zodiaco de hoy miércoles 8 de abril de 2026; algunas personas deberán cuidarse de chismes, malentendidos o simplemente abrir los brazos a todo lo bueno que les tiene preparado el destino como: amor, dinero, trabajo o mucha fortuna.

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Esto dice Nana Calistar a los nacidos bajo el signo de Aries hoy 8 de abril

A los regidos bajo el signo zodiacal de Aries, Nana Calistar les dice que ya se tienen que hacer responsables y dejar de darle vueltas a asuntos que tienen pendientes. Al parecer hay asuntos familiares que ya no pueden seguir de esa manera y como si nada hubiera pasado; no siempre se trata de ver quién tuvo la culpa o la razón, pero sí de quién es más maduro.

¿Qué le depara a Tauro hoy 8 de abril?

Para ti Tauro, alguien podría moverte el tapete, pero no necesariamente para algo malo, sino para que ya te quites la venda de los ojos de una vez por todas; al parecer te llega un chisme de que tu ex está hablando mal de ti o bien, que está inventando cosas, no hagas caso.

De acuerdo con Nana Calistar, los Géminis deben estar atentos hoy 8 de abril

Este 8 de abril es un punto sumamente importante para que crezcas en el ámbito personal, y recuerda que, el que no se incómoda no evoluciona; ahora veremos una versión más directa, con menos filtro y sobre todo, más filosa; pero ojo, aquí debes tener cuidado.

Estas son las predicciones para los Cáncer de hoy miércoles 8 de abril

Buenas noticias, se te viene una lección en tu vida bien clara, y es que recuerda que, la vida es tuya; no tienes por qué estar dando explicaciones a nadie. De hecho, manda lejos a aquellas personas que se meten en donde nadie les llama, que no opinen y no los dejes dirigir tus decisiones, pon límites.

Leo y lo que le depara el destino para hoy 8 de abril

La vida te pondrá con muchas tareas y en el ámbito laboral te cargarán con mucho trabajo, esto es para ver qué tanto es el carácter que tienes; pero ojo, debes organizarte y ver que sí puedes, hazlo a tu ritmo y hazles saber eso a tus superiores.

¿Qué le dice el Universo a los regidos bajo el signo de Virgo hoy miércoles 8 de abril?

Nadie llegará a darte una píldora para que te levantes o para que no te sientas mal, y es que algunas cosas no te han salido como deseabas; pero tienes idea, metas y ganas; ahora sólo quítate la flojera y con eso lograrás lo que tanto anhelas.

Las predicciones de Libra para miércoles 8 de abril

Haz a un lado tus inseguridades porque en verdad que se están saliendo más de lo normal, y si no controlas este defecto, terminarás empujando lejos a personas que sí vale la pena tener cerca y que sí importan; con tu pareja bájale dos rayas a los celos, esos reclamos no tienen fundamentos.

Los que le tiene deparado el destino a los Escorpio hoy 8 de abril

Oye, tú necesitas aprender a ser más tolerante, aunque eso no te guste mucho; recuerda que estás rodeado de personas con muchos cambios de humor, de igual manera con un comportamiento que casi no entiendes, pero antes de señalar, recuerda que tú eres el que se pone intenso, y tampoco te aguantan mucho, mejor bájale a ese mal carácter.

¿Qué dice Nana Calistar sobre Sagitario hoy 8 de abril?

Este 8 de abril llega movido, con muchos cambios que te sacarán de tu zona de confort y sobre todo, bastante intenso. Eso sí, deberás bajarle y no ilusionarte tan rápido; eres de las pocas personas que, con un mensaje bonito ya se imaginan toda una historia del cine, hasta con hijos, y sin conocer a esa persona; ten cuidado con eso.

Capricornio y lo que le espera hoy miércoles 8 de abril

Te llega una lección que no te gustará para nada, pero ojo, sí te servirá de mucho, y es que al parecer llega en tu vida una persona que te hará pagar algunas cuentas emocionales que tenías del pasado; no es castigo, recuerda que, es aprendizaje.

¿Qué dice Nana Calistar sobre los Acuario para hoy miércoles 8 de abril?

A ti también te llega este 8 de abril con un jalón de orejas y es que te lo mereces puesto que, has estado perdiendo tiempo con cosas que ya no te dejan nada malo, es por ello que, el mismo Universo y la vida te pone en algunas situaciones que te podrían distraer, las cuales te harán tomar decisiones sin sentido y que traerán como consecuencia vivir situaciones que no te aportan estabilidad ni crecimiento.

Las predicciones y recomendaciones para Piscis hoy miércoles 8 de abril

Para hoy 8 de abril te cae como recordatorio que no todo está perdido en el amor, pero ojo, no te ilusiones con cualquier cosa que te encuentres en frente; si estás soltero o soltera, se ve la llegada de alguien interesante por medio de tu círculo cercano o una amistad; aprovéchalo porque será algo lindo y explosivo.

