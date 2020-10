Horóscopo de hoy miércoles 21 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy miércoles 21 de octubre de 2020



Signos de Fuego



Aries:

Es posible que tengas que morderte la lengua, pues tu pareja estará algo susceptible. Hay un gran peligro de montarse fantasías y no querer ver la realidad. Es mucho mejor que encares lo que sea y busques maneras de mejorarlo. El número de la suerte de Aries para este día es 356 y 8.



Leo:

Podría ser un día un poco complicado para lidiar con tus jefes o compañeros de trabajo para entender sus necesidades. El número de la suerte de Leo para este día es 4.



Sagitario:

Evita por favor lugares concurridos estás en tu periodo destructivo y tus defensas pueden estar vulnerables. Cuídate que eres importante. Toma vitamina C, usa tu cubre bocas y todo lo necesario para tu salud. El número de la suerte de Sagitario para este día es 768.

Signos de Tierra



Tauro:

Te mostrarás demasiado objetivo a la hora de valorar los temas del trabajo, por favor aprende a laboral en equipo, esto te hará alcanzar el éxito más fácilmente. El número de la suerte de Tauro para este día es 4567.



Virgo:

Vas a entender lo que necesita tu entorno, vas a ser de gran ayuda para la gente que quieres, gozarás de mucha empatía y será fácil para ti ponerte en el lugar de los demás. La Luna despierta en ti estas cualidades. El número de la suerte de Virgo para este día es 789 y 00.



Capricornio:

Te costará controlar tu dieta, y podrías tomar algunos alimentos que realmente te sienten mal. Evita todo aquello que te provoque dolores de estómago o molestias a la hora de digerir la comida. El número de la suerte de Capricornio para este día es 1890.

Signos de Aire



Géminis:

Los dolores en la espalda serán importantes, por lo que es mejor que no realices grandes esfuerzos y que no levantes pesos que te puedan lesionar. Sabes que los dolores de espalda son por cosas que cargamos que no son nuestras. El número de la suerte de Géminis para este día es 89.



Libra:

Podrías tener algunos problemas de piel, así que intenta cuidarla más y evita que pueda dañarse más de la cuenta. Evita tomar demasiado sol , todo exceso es malo. El número de la suerte de Libra para este día es 3567.



Acuario:

Deseas alcanzar el poder y no tienes ganas de trabajar para otros en estos momentos, así que te esforzarás por hacer las cosas por tu cuenta y no tener que rendir cuentas ante nadie más. Tus ganas de avanzar profesionalmente serán muy fuertes y tendrán sus frutos. El número de la suerte de Acuario para este día es 789.

Signos de Agua



Cáncer:

Ten cuidado con acabar la jornada exhausto, ya que es lo que probablemente pueda ocurrirte, y después no cumplas con actividades maritales. El número de la suerte de Cáncer para este día es 367.



Escorpio:

Las relaciones con tus compañeros de trabajo van a ser clave para que puedas progresar, así que procura estar receptivo y abierto en este sentido. No te dejes llevar por la codicia ni las envidias, ni mucho menos por los chismes, es más evítalos. Vibra alto y aclara las cosas. El número de la suerte de Escorpio para este día es 9.



Piscis:

endrás buenas ganancias económicas. Estarás muy preparado para hacer deportes que requieran un gran esfuerzo, te sentirás muy fuerte y con energía como para enfrentarte a ello. El número de la suerte de Piscis para este día es 5678.