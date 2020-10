Horóscopo de hoy sábado 17 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries:

Ingresas a una etapa económica un poco difícil, no gastes más de la cuenta para que esto te dure. Este día no te llevarás bien con Escorpio y Libra.

Tauro:

Es momento de aprender a delegar responsabilidades para poder ser líder, este día no congenias con Libra, Piscis y Leo.

Géminis:

Sentirán la necesidad de que todo funcione perfecto, sin embargo, deben tener calma porque tendrán que tomar importantes decisiones, ya que Mercurio; tu planeta, hace de las suyas.

Cáncer:

Si tienes pareja, estarán un tanto posesivos y todo parecerá una amenaza, sin embargo, se presentarán buenas oportunidades para comprometerse y formar familia. Si le atraes o te gusta una persona, vete con pies de plomo.

Leo:

Tendrás que enfrentar problemas, asumirás una posición simple frente a todo. De todas formas tendrán mucho amor para entregar, lo que ayudará para resolver cualquier problema que se presente.

Virgo:

Tu meta será encontrar tranquilidad y sobre todo entendimiento. Enfrentas cambios extraños, no tomes decisiones sin pensar, recuerda que el conejo medita y analiza. Si no es ligero para ti, entonces es mentira. No te llevas bien con Capricornio y Acuario.



Libra:

La Luna está en tu signo, por lo tanto aprovecha, llegan relaciones intensas que pueden durar mucho tiempo, además tendrás suerte. Cuida tu carácter, estarás cambiante, de la alegría a al enojo. Por consiguiente, llegan los bajones e inseguridades.

Escorpión:

Te sentirás cómodo y seguro. Tus mayores miedos serán no poder hacer lo necesario en el tiempo adecuado, sientes que el tiempo no te alcanza. Hoy no te llevas bien con Leo y Sagitario.

Sagitario:

Tendrás mucha suerte y conseguirás todo. Llamas la atención de quien te interese, será fácil conseguir lo que quieras, solo recuerda que también el Universo te pide que te dejes sorprender.

Capricornio:

En el amor vete despacio, es probable que te enfrentes a cambios drásticos si deseas el éxito, fama y reconocimiento. Hoy no te llevas bien con Géminis y Cáncer.

Acuario:

Extrañas a tu pareja, esto te vuelve flexible, aunque trata de ser más afectuoso. Si aún no hay pareja, esa zona empieza a tener buena pinta. Evita hoy tener contrariedades con Piscis y Escorpio.

Piscis:

Evita las presiones y contrariedades hacia ti, te afecta esta pausa cósmica. Te sientes con la batería baja, sin embargo, es momento de descanso. Tu mente, cuerpo y espíritu, te piden ser escuchados. Evita enojarte con Aries y Escorpio.