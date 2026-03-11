Horóscopo: Números de la suerte para cada 1 de los 12 signos del Zodiaco de acuerdo con Nana Calistar para hoy miércoles 11 de marzo de 2026

Nana Calistar ya dio su horóscopo y las predicciones para hoy miércoles 11 de marzo de 2026, sin embargo, la astróloga también ha revelado cuáles son los números de la suerte para cada uno de los 12 signos del zodiaco, los cuales podrían traer buena fortuna en el tema económico, o bien para que los juegues en la lotería.

Aries: 1, 18 y 29

Tauro: 4, 16 y 31

Géminis: 5, 17 y 28

Cáncer: 9, 21 y 33

Leo: 6, 14 y 30

Virgo: 8, 19 y 27Libra: 3, 15 y 26

Escorpio: 10, 22 y 34

Sagitario: 12, 23 y 35

Capricornio: 11, 20 y 32

Acuario: 13, 24 y 36

Piscis: 2, 18 y 30

¿Qué son los números espejo y cuál es su significado?

Seguramente en algunas ocasiones te has dado cuenta que en el reloj, en la televisión, en el kilometraje de tablero de tu auto u otro sitio, has visto números iguales que también son conocidos como números espejo como: 12:21 entre otras combinaciones, pero, qué son y ¿cuál es su significado?

Este tipo de números son combinaciones numéricas que se leen de derecha a izquierda igual; es por ello que, su estructura es un reflejo como la de un espejo. En los últimos años han llamado la atención y se han estudiado en ramas como la numerología así como en el esoterismo, donde se les asocia con señales del Universo o algún mensaje oculto.

Los números espejos más comunes pueden ser: 10:01, 11:11, 12:21 o 13:31; los cuales tienen algunos significados como:

13:31: Estos dígitos podrían ser un recordatorio de tener confianza en uno mismo.

12:21: Este número espejo se relaciona directamente con el equilibrio y la armonía, podría ser un mensaje de balance también.

11:11: Este es uno de los números espejo más populares, y para muchos ver estos dígitos significa que el Universo se encuentra alineado con los pensamientos de quien lo ve y es el punto clave para manifestar cualquier cosa buena.

10:01: Este tiene el significado de nuevos comienzos, y de acuerdo con la numerología, es momento de iniciar nuevos proyectos o atender asuntos que se han estado aplazando.