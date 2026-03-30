Los números de la suerte con los que debe jugar la lotería cada uno de los 12 signos del zodiaco según Nana Calistar del 30 de marzo al 3 de abril

La astróloga Nana Calistar ya tiene listo su horóscopo para hoy lunes 30 de marzo de 2026, las predicciones y sobre todo, tiene escritos los números de la suerte con los que cada 1 de los 12 signos del zodiaco debería jugar la lotería puesto que, un dinerito extra siempre ayuda y nunca estorba, descubre qué dígitos te podrían ayudar a pegarle al Premio Mayor.

Aries: 9.14 y 31

Tauro: 6, 18 y 27

Géminis: 5, 11 y 29

Cáncer: 2, 16 y 30

Leo: 6, 17 y 27

Virgo: 4, 12 y 25

Libra: 7, 16 y 24

Escorpión: 8, 13 y 22

Sagitario: 1,19 y 26

Capricornio: 10, 21 y 33

Acuario: 3, 15 y 28

Piscis: 2, 14 y 30

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¿Cómo ganar la lotería según la IA?

Ganar la lotería siempre ha sido el sueño de cualquier persona, y es un ejercicio de azar, por lo que, de acuerdo con la Inteligencia Artificial, no existe como tal un método, un truco o una estrategia que garantice ganar el Premio Gordo. Recordemos que estos juegos funcionan a través de sistemas de sorteos aleatorios; por lo que, cada uno de los concursos es independiente, esto quiere decir que, un número que haya salido antes no aumenta ni baja las probabilidades de que vuelva a salir de nuevo.

La probabilidad fija de ganar el premio mayor son exactamente las mismas en cada una de las veces que se juegue la Lotería; no importa con qué frecuencia se juegue o qué números se eligen.

¿Cuáles son los números de la Lotería más premiados?

Todos los números participan en los sorteos de la Lotería Nacional, y de igual manera cuentan con las mismas probabilidades de ser seleccionados; sin embargo, existen algunos dígitos que se repiten más en este tipo de concurso y estos son:

El 24 es un número que aparece con más regularidad en los resultados; le sigue el 13 el cual es uno de los más recurrentes en los sorteos; de igual manera el que siempre se repite más veces en este tipo de juegos es el 7, dicho dígito es el que se menciona más debido a su frecuencia en los distintos sorteos a lo largo de la historia.

