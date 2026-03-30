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Los números de la suerte con los que debe jugar la lotería cada uno de los 12 signos del zodiaco según Nana Calistar del 30 de marzo al 3 de abril

Estos son los números con los que cada uno de los 12 signos del zodiaco debería jugar la Lotería, estos dígitos los dio a conocer la experta en astrología, Nana calistar

Números de la suerte para jugar la lotería cada uno de los 12 signos del zodiaco según Nana Calistar del 30 de marzo al 3 de abril de 2026
|Foto de Pavel Danilyuk

Escrito por: Abimelek Flores

La astróloga Nana Calistar ya tiene listo su horóscopo para hoy lunes 30 de marzo de 2026, las predicciones y sobre todo, tiene escritos los números de la suerte con los que cada 1 de los 12 signos del zodiaco debería jugar la lotería puesto que, un dinerito extra siempre ayuda y nunca estorba, descubre qué dígitos te podrían ayudar a pegarle al Premio Mayor.

Aries: 9.14 y 31

Tauro: 6, 18 y 27

Géminis: 5, 11 y 29

Cáncer: 2, 16 y 30

Leo: 6, 17 y 27

Virgo: 4, 12 y 25

Libra: 7, 16 y 24

Escorpión: 8, 13 y 22

Sagitario: 1,19 y 26

Capricornio: 10, 21 y 33

Acuario: 3, 15 y 28

Piscis: 2, 14 y 30

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¿Cómo ganar la lotería según la IA?

Ganar la lotería siempre ha sido el sueño de cualquier persona, y es un ejercicio de azar, por lo que, de acuerdo con la Inteligencia Artificial, no existe como tal un método, un truco o una estrategia que garantice ganar el Premio Gordo. Recordemos que estos juegos funcionan a través de sistemas de sorteos aleatorios; por lo que, cada uno de los concursos es independiente, esto quiere decir que, un número que haya salido antes no aumenta ni baja las probabilidades de que vuelva a salir de nuevo.

La probabilidad fija de ganar el premio mayor son exactamente las mismas en cada una de las veces que se juegue la Lotería; no importa con qué frecuencia se juegue o qué números se eligen.

¿Cuáles son los números de la Lotería más premiados?

Todos los números participan en los sorteos de la Lotería Nacional, y de igual manera cuentan con las mismas probabilidades de ser seleccionados; sin embargo, existen algunos dígitos que se repiten más en este tipo de concurso y estos son:

El 24 es un número que aparece con más regularidad en los resultados; le sigue el 13 el cual es uno de los más recurrentes en los sorteos; de igual manera el que siempre se repite más veces en este tipo de juegos es el 7, dicho dígito es el que se menciona más debido a su frecuencia en los distintos sorteos a lo largo de la historia.

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