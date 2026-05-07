El truco de un maquillista profesional para abrir los ojos y rejuvenecer la mirada

Si buscas abrir los ojos y conseguir una mirada más luminosa, uno de los trucos de maquillaje que más recomiendan los profesionales consiste en aplicar sombra en tonos claros en el lagrimal y delinear de forma ascendente el extremo externo del ojo. Esta técnica levanta visualmente la expresión y aporta un efecto rejuvenecedor casi inmediato.

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La clave no está en usar más maquillaje, sino en colocarlo estratégicamente. Expertos del sector beauty como Xabier Rodrigues, maquillador de MAC Cosmetics, coinciden en que la tendencia está en potenciar la mirada de forma natural, utilizando puntos de luz, líneas suaves y productos de larga duración que respeten la textura real de la piel.

¿Cuál es el truco de maquillaje que abre visualmente los ojos?

La técnica combina luz, definición y dirección.



Iluminar el lagrimal : aplicar una sombra satinada o iluminador suave en la zona interna del ojo crea amplitud visual. Este punto refleja la luz y da la sensación de una mirada más despierta. La maquillista Lisa Eldridge, reconocida internacionalmente por su trabajo editorial y con celebridades, recomienda usar tonos champagne, beige perlado o marfil para un acabado natural.

: aplicar una sombra satinada o iluminador suave en la zona interna del ojo crea amplitud visual. Este punto refleja la luz y da la sensación de una mirada más despierta. La maquillista Lisa Eldridge, reconocida internacionalmente por su trabajo editorial y con celebridades, recomienda usar tonos champagne, beige perlado o marfil para un acabado natural. Delineado ascendente : trazar una línea fina en la parte externa del ojo, elevándola ligeramente hacia arriba. Esto ayuda a crear un efecto lifting visual sin endurecer la expresión. Charlotte Tilbury explica que un delineado demasiado recto puede "caer" visualmente el ojo, mientras que elevar la línea cambia por completo la mirada.

: trazar una línea fina en la parte externa del ojo, elevándola ligeramente hacia arriba. Esto ayuda a crear un efecto lifting visual sin endurecer la expresión. Charlotte Tilbury explica que un delineado demasiado recto puede "caer" visualmente el ojo, mientras que elevar la línea cambia por completo la mirada. Máscara concentrada en el extremo externo: aplicar mayor cantidad de máscara en las pestañas exteriores ayuda a estilizar la forma del ojo.

¿Qué otros detalles ayudan a rejuvenecer la mirada según maquillistas?

Más allá del delineado, existen pequeños ajustes que hacen una gran diferencia.



Evitar delineados muy oscuros en la línea de agua inferior : los tonos muy intensos pueden hacer que el ojo se vea más pequeño. Expertos como Bobbi Brown recomiendan tonos nude o beige para aportar amplitud.

: los tonos muy intensos pueden hacer que el ojo se vea más pequeño. Expertos como Bobbi Brown recomiendan tonos nude o beige para aportar amplitud. Trabajar las cejas con efecto lifting : unas cejas ligeramente elevadas abren visualmente el párpado.

: unas cejas ligeramente elevadas abren visualmente el párpado. Usar sombras mate en tonos tierra suaves : aportan profundidad sin endurecer los rasgos.

: aportan profundidad sin endurecer los rasgos. Corregir la zona de la ojera con poca cantidad: demasiada base puede marcar líneas de expresión.

Según el maquillista Hung Vanngo, conocido por trabajar con figuras internacionales del cine y la moda, el maquillaje rejuvenecedor no busca cubrir, sino dirigir la luz hacia los puntos estratégicos del rostro. En editoriales recientes de revistas como Vogue Beauty y Harper’s Bazaar Beauty, esta técnica ha sido señalada como una de las más efectivas para lograr una mirada fresca sin necesidad de recurrir a maquillajes pesados.