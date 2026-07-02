Los números de la suerte para tu signo del zodíaco hoy jueves 2 de julio
Descubre cuáles son los números de la suerte de cada signo del zodíaco y el mensaje especial del universo para ellos durante la jornada de hoy 2 de julio
La energía de los astros destaca hoy porque los signos zodiacales se verán beneficiados con sus números de la suerte y el mensaje especial de los astros.
Conoce qué debes hacer según el cosmos para proyectar una energía de luz y abundancia y atraer la buena fortuna en juegos de azar y lotería.
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Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy jueves 2 de julio
- Aries
El universo te exige llevar tus pensamientos directamente a la acción sin titubeos.
Números de la suerte: 11, 21 y 37.
- Tauro
La Rueda de la Fortuna gira a tu favor trayendo un intenso ritmo de trabajo excelentemente recompensado.
Números de la suerte: 04, 16 y 22.
- Géminis
La proximidad de Marte y Urano en tu signo provocará fogonazos de ideas impredecibles. Haz un balance profesional estricto.
Números de la suerte: 08, 14 y 33.
- Cáncer
El caos de las personas a tu alrededor podría intentar trastocar tus planes diarios. El universo te pide mantener una serenidad absoluta.
Números de la suerte: 09, 16 y 27.
- Leo
Recibes una invitación cósmica directa para disfrutar del presente sin preocuparte por tonterías.
Números de la suerte: 04, 11 y 25.
- Virgo
Inicia un esperado desbloqueo económico con la llegada de respuestas favorables o dinero pendiente.
Números de la suerte: 06, 15 y 42.
- Libra
Tu vida social se activa de golpe y el tiempo parecerá no dar abasto para tus metas.
Números de la suerte: 08, 17 y 32.
- Escorpio
Muchas cosas se alejan definitivamente de tu vida para abrirle paso a la estabilidad sentimental y económica.
Números de la suerte: 02, 09 y 40.
- Sagitario
El cosmos te impulsa a buscar refugio en la tranquilidad del hogar y a escuchar con honestidad tus necesidades afectivas.
Números de la suerte: 03, 19 y 31.
- Capricornio
Los astros te dotan de una energía prudente, sólida y sumamente práctica para resolver problemas financieros.
Números de la suerte: 05, 12 y 28.
- Acuario
El panorama astral te trae importantes novedades profesionales.
Números de la suerte: 07, 13 y 44.
- Piscis
Las horas más propicias de la jornada estarán destinadas a resolver dilemas del corazón y de negocios.
Números de la suerte: 06, 25 y 47.