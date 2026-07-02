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Los números de la suerte para tu signo del zodíaco hoy jueves 2 de julio

Descubre cuáles son los números de la suerte de cada signo del zodíaco y el mensaje especial del universo para ellos durante la jornada de hoy 2 de julio

Los números de la suerte para tu signo del zodíaco hoy jueves 2 de julio
Los números de la suerte para tu signo del zodíaco hoy jueves 2 de julio|Pexels: www.kaboompics.com

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

La energía de los astros destaca hoy porque los signos zodiacales se verán beneficiados con sus números de la suerte y el mensaje especial de los astros.

Conoce qué debes hacer según el cosmos para proyectar una energía de luz y abundancia y atraer la buena fortuna en juegos de azar y lotería.

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Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy jueves 2 de julio

  • Aries

El universo te exige llevar tus pensamientos directamente a la acción sin titubeos.

Números de la suerte: 11, 21 y 37.

  • Tauro

La Rueda de la Fortuna gira a tu favor trayendo un intenso ritmo de trabajo excelentemente recompensado.

Números de la suerte: 04, 16 y 22.

  • Géminis

La proximidad de Marte y Urano en tu signo provocará fogonazos de ideas impredecibles. Haz un balance profesional estricto.

Números de la suerte: 08, 14 y 33.

  • Cáncer

El caos de las personas a tu alrededor podría intentar trastocar tus planes diarios. El universo te pide mantener una serenidad absoluta.

Números de la suerte: 09, 16 y 27.

Los signos que tendrán buena suerte con sus números mágicos
Los signos que tendrán buena suerte con sus números mágicos|KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

  • Leo

Recibes una invitación cósmica directa para disfrutar del presente sin preocuparte por tonterías.

Números de la suerte: 04, 11 y 25.

  • Virgo

Inicia un esperado desbloqueo económico con la llegada de respuestas favorables o dinero pendiente.

Números de la suerte: 06, 15 y 42.

  • Libra

Tu vida social se activa de golpe y el tiempo parecerá no dar abasto para tus metas.

Números de la suerte: 08, 17 y 32.

  • Escorpio

Muchas cosas se alejan definitivamente de tu vida para abrirle paso a la estabilidad sentimental y económica.

Números de la suerte: 02, 09 y 40.

Estos signos tendrán dinero si usan sus números de la suerte
Estos signos tendrán dinero si usan sus números de la suerte|Karolina Grabowska STAFFAGE

  • Sagitario

El cosmos te impulsa a buscar refugio en la tranquilidad del hogar y a escuchar con honestidad tus necesidades afectivas.

Números de la suerte: 03, 19 y 31.

  • Capricornio

Los astros te dotan de una energía prudente, sólida y sumamente práctica para resolver problemas financieros.

Números de la suerte: 05, 12 y 28.

  • Acuario

El panorama astral te trae importantes novedades profesionales.

Números de la suerte: 07, 13 y 44.

  • Piscis

Las horas más propicias de la jornada estarán destinadas a resolver dilemas del corazón y de negocios.

Números de la suerte: 06, 25 y 47.

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