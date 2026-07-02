ÚLTIMA HORA: Se abren votaciones en MasterChef 24/7 para elijas qué Cocinero sube al Balcón de la Salvación

Este miércoles vivimos una intensa Batalla por Equipos, donde como sabrás, quien es el Capitán del Equipo ganador, logra subir al Balcón de la Salvación, así como ganar el derecho de subir a dos de sus compañeros al Balcón y así garantizar su estadía al menos una semana más en MasterChef 24/7.

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Si esta noche tu Cocinera o Cocinero favoritos no lograron ganar la Batalla por Equipos no estés triste, pues recuerda que en MasterChef 24/7 tú eres quien tiene la última palabra, por ello, se han abierto votaciones para que puedas elegir quien quieres que se salve esta semana y así evite competir en el reto de este domingo donde veremos a alguien abandonar el reality show.

¿Cómo votar en MasterChef 24/7?

Recuerda que votar en MasterChef 24/7 es muy sencillo, pues debes de entrar al sitio web oficial de Tv Azteca, donde en seguida darás con la sección especial de MasterChef 24/7. De ahí, solamente debes hacer clic en el apartado de VOTA, al hacerlo se desplegará un pequeño menú con los participantes que están elegibles para salvar esta semana.

De igual manera puedes hacerlo a través de la aplicación oficial de Tv Azteca En Vivo, la cuál puedes descargar a través de la PlayStore o la AppStore, ya que esta es compatible con los sistemas operativos Android y de iPhone, ¿Y lo mejor? Es completamente gratis.

Dentro de la app encontrarás el apartado de VOTA, y de igual manera podrás elegir qué Cocinera o Cocinero quieres que suba al Balcón de la Salvación y que permanezca una semana más dentro del universo de MasterChef 24/7.

¿Quienes son los Cocineros que han salido de MasterChef 24/7?

Como habrás visto en estas 7 semanas ya, cualquier decisión errónea, acción e incluso tiempo puede ser fatal durante una gala de Eliminación en MasterChef 24/7, donde la destreza, paciencia y habilidad lo son todo.

A lo largo de las semanas, la intensidad y exigencia han subido, por ello, hemos sido testigos de cómo estos participantes han ido abandonando la competición:

