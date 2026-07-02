¿Qué signos del zodiaco encontrarán el amor en julio 2026 según las predicciones de Venus?

El inicio de la temporada estival altera drásticamente las energías cósmicas, y los asuntos del corazón se convierten en prioridad para los signos del zodiaco.

Los astrólogos explican que julio de 2026 arranca con la influencia directa de Venus, el planeta del amor, el deseo y los vínculos afectivos, que se desplaza por las constelaciones para dictaminar el destino sentimntal de todo el zodíaco.

Su transición marcará un antes y un después, transformando los romances casuales en compromisos serios y abriendo las puertas a encuentros inesperados y llenos de magia.

Los signos del zodiaco que encontrarán pronto el amor

Las predicciones astrológicas confirman que la primera quincena de este mes estará dominada por el magnetismo y la pasión desbordante de Venus en Leo, lo que abrirá paso el 9 de julio a su ingreso en Virgo, un tránsito que priorizará el amor expresado a través de los pequeños detalles, el cuidado mutuo y las acciones concretas.

Algunos signos del zodíaco tendrán buena fortuna en el amor en los próximos días|Pexels: AI25.Studio Studio

Si estás buscando un nuevo romance, este mes ofrece el escenario cósmico ideal para tres signos del zodíaco que tienen todas las de ganar en las cuestiones de tomance.

Los signos del zodiaco que pueden activar el magnetismo para llamar al amor a sus vidas son:

Aries : Tras una etapa de tensiones del pasado, el amor tocará a tu puerta al cerrar el mes gracias a encuentros totalmente inesperados.

: Tras una etapa de tensiones del pasado, el amor tocará a tu puerta al cerrar el mes gracias a encuentros totalmente inesperados. Leo : Con el ingreso posterior del Sol y Júpiter en tu constelación, tu atractivo personal y romance se elevarán a niveles espectaculares.

: Con el ingreso posterior del Sol y Júpiter en tu constelación, tu atractivo personal y romance se elevarán a niveles espectaculares. Virgo: Al convertirse en la casa anfitriona de Venus a partir del día 9, la confianza en ti mismo se potenciará al máximo atrayendo pretendientes estables.

El amor llegará a las vidas de estos signos del zodíaco|Pexels: syd.trgt

El cielo del amor no se moverá únicamente por el romance idílico, sino por giros sorpresicos que revolucionarán las relaciones actuales.

A pesar de que la energía pinta para bien, se debe tener cuidado con Mercurio retrógrado, además de controlar los impulsos de Marte y no forzar los lazos, la energía de la temporada premia la inteligencia afectiva y la honestidad por encima de las apariencias.

