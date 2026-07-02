Horóscopo de Nana Calistar hoy, jueves 2 de julio: estos signos inician el mes con bendiciones económicas

¡Un nuevo mes ha comenzado! Conoce qué energía tienen los astros para tu signo con el horóscopo de Nana Calistar para este jueves, 2 de julio. Sigue leyendo y descubre las predicciones y recomendaciones del zodiaco ¿Será dinero, trabajo o amor lo que te depara hoy? Te contamos.

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 2 de julio?

Deja de querer salvar a quien no quiere salvarse. Aprende a poner límites. En cuestiones de dinero, se marcan días interesantes, con oportunidades de nuevos ingresos, pero aguas, que también se marca un gasto inesperado. En temas del amor, deja de jugar a las adivinanzas. La comunicación será clave estos días. Aclaras malentendidos con la familia. Eso sí, cuídate de las envidias. Este inicio de mes, pones orden a tu vida.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 2 de julio?

No pierdas el tiempo con gente que no te valora. Este inicio de mes viene a enseñarte que quien quiere estar contigo, está sin rogar. La energía del dinero es positiva, pero debes dejar de gastar en cosas innecesarias. En temas del amor, se marca una energía inquieta, así que habla claro. Es probable que un familiar se acerque a ti por ayuda, solo no cargues con responsabilidades que no te corresponden. Presta más atención a tu alimentación.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 2 de julio?

No cargues con preocupaciones que no son tuyas. En estos primeros días del mes se viene una sacudida que te hará abrir los ojos. Se marca la oportunidad de un cambio importante. En cuanto al amor, cree en acciones y no en promesas falsas. Se marca una conversación importante con la familia. Cuídate del estrés, necesitas descansar más.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 2 de julio?

Deja de echarte la culpa por todo lo que sale mal, este inicio de mes viene a enseñarte que no puedes salvar a todos. En temas de dinero, se avecinan noticias que te harán respirar, ya sea un pago atrasado, un trabajo extra o la posibilidad de un ingreso adicional. También se marca un cambio importante en lo laboral. En temas del amor, se viene una etapa de mucha pasión, sólo bájale dos rayitas al orgullo. También se marca una noticia familiar que te traerá alegría.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 2 de julio?

Deja la flojera de lado y actúa. En temas de dinero se marcan movimientos favorables, pero no firmes nada sin leer las letras chiquitas. Tus ideas en el trabajo comienzan a llamar la atención, así que aguas con las envidias. En cuanto al amor, bájale tantito a ese sentimiento de siempre querer tener el control. Presta más atención a dolores de espalda, cuello y cabeza.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 2 de julio?

Recuerda: no puedes tener el control de todo siempre. Se marcan movimientos muy buenos en temas de dinero, pero aguas con las envidias, que hay alguien que está al pendiente de todos tus pasos. En el trabajo se viene una etapa en la que demuestras de qué estás hecho, mientras que en el amor, los astros te invitan a disfrutar y dejar de analizar cada detalle. Cuida más tu sistema digestivo, date un respiro.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 2 de julio?

No tienes por qué quedar bien con todo el mundo. Este inicio de mes aprendes a decir “no”. Tu luz está intensa para atraer buenas oportunidades económicas, así que aprovéchalas. Se marcan cambios en el trabajo, deja que los resultados hablen por ti. En cuanto al amor, deja de romantizar el más mínimo esfuerzo. El interés se nota. Aguas con los cambios de humor provocados por el estrés.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 2 de julio?

No todo merece una segunda oportunidad, recuérdalo. Se marcan movimientos importantes en el dinero, pero no te emociones antes de tiempo. Tu energía es buena para crecer económicamente. Además, destacas en el trabajo. En cuanto al amor, la comunicación es clave, no puedes leer la mente de la otra persona, así que hablen claro. Presta más atención a dolores de cabeza, cuello y espalda.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 2 de julio?

Enfrenta tus problemas y deja de querer salir corriendo cada que algo se pone mal. En cuestiones de dinero, se marca una buena racha, pero antes deberás aprender a identificar las buenas ofertas y las trampas. En cuanto al amor, aguas con caer en la monotonía. No olvides los detalles, por más sencillos que parezcan, pueden hacer la diferencia. En temas de salud, presta más atención a tus rodillas, tobillos y espalda.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 2 de julio?

No puedes resolver los problemas de todo el mundo, entiéndelo. Se marca una etapa importante de crecimiento en cuanto a dinero, siempre que sepas cómo administrarlo. También se vienen desafíos en el trabajo, pero tranquilo, que podrían convertirse en una posible fuente de ingresos. En temas del amor, vienen conversaciones importantes y momentos de complicidad y pasión. Presta más atención a tus rodillas, articulaciones y huesos.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 2 de julio?

Deja de hacerte chiquito para querer encajar. Tienes grandes ideas y un gran talento. Se abre una puerta muy favorable en temas de dinero, no la desperdicies. También se marcan movimientos importantes en el trabajo. En el amor, necesitas bajar las defensas y permitirte sentir de verdad. Recuerda que sólo tú sabes lo que pasa por tu cabeza. Presta más atención a esos cambios de humor, estrés y ansiedad.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 2 de julio?

Tienes un gran corazón, pero eso no significa que debas salvar a todo el mundo. Se aproxima una buena racha en temas de dinero, así como cambios importantes en el trabajo. En cuanto al amor, se marca una energía de malentendidos, así que habla claro y expresa lo que sientes. Aguas con caer en viejos encantos. Presta más atención a tus pies, cambios de humor derivados del cansancio y al sistema inmunológico.

Checa qué dicen los horóscopos de hoy, según Mhoni Vidente.|(ESPECIAL/CANVA)

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