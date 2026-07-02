MasterChef 24/7: El truco para eliminar el olor a comida en la ropa con un solo ingrediente

Cualquiera que disfrute de pasar tiempo entre sartenes y ollas conoce el inevitable precio que se paga tras una intensa jornada culinaria: el penetrante aroma a comida que se aferra con fuerza a los tejidos de la ropa.

En el set de MasterChef 24/7 , este problema se eleva a la máxima potencia. Tras horas de cocinar carnes asadas, sofritos de cebolla, frituras profundas y reducciones de salsas especiadas, los delantales y las playeras de los cocineros terminan impregnados de una mezcla de olores que un detergente convencional difícilmente logra arrancar por completo a la primera lavada.

¿Cómo eliminar el olor a comida en la ropa?

Para combatir este persistente dolor de cabeza sin desgastar las telas de los uniformes personalizados, los expertos en el cuidado textil de la conocida plataforma Laundry Well han compartido un método infalible, económico y completamente natural. El secreto definitivo se encuentra en un ingrediente básico que habita en cualquier alacena mexicana: el bicarbonato de sodio.

¿Cómo usar bicarbonato de sodio para eliminar los olores en la ropa?

El bicarbonato de sodio actúa como un potente neutralizador químico que absorbe y descompone los ácidos grasos y los compuestos orgánicos atrapados entre los hilos de las prendas. Según las recomendaciones de los expertos, el proceso ideal para salvar la ropa más afectada consiste en disolver media taza de bicarbonato de sodio en un balde con agua limpia y sumergir las piezas por completo. Tras dejar que la mezcla repose y haga su magia eliminando los olores, las prendas se pueden meter a la lavadora para un ciclo normal de lavado.