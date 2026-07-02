Nora sentencia a la cocinera de MasterChef 24/7 que no podrá ser salvada por el público

Llegó el momento de la verdad para Nora, pues al final de la batalla por equipos de este 1 de julio, la actual portadora del Pin del Chef tuvo que determinar al cocinero de MasterChef 24/7 que no podrá subir al balcón por medio de los votos del público ni por su hipotético triunfo en esta noche, poder que fue revelado por Claudia Lizaldi en gala del pasado lunes.

Luego de que los equipos liderados por Ramahá (rojo), Claudia (azul) y Antrax (amarillo) prepararan sus 30 tacos al pastor, y a petición de la conductora de MasterChef 24/7, Nora compartió que Flor será la participante que no podrá ser salvada por el público, por lo que tendrá que esforzarse durante los días restantes de la semana en curso y es que su desempeño en la cocina más poderosa de México será lo único que la salve de la eliminación de este próximo domingo 5 de julio.

La portadora del Pin del Chef apuntó que su decisión estuvo basada en la evidente popularidad que ha tenido Flor a lo largo de las primeras semanas de la competencia.

Cabe señalar que los comensales especiales votaron y definieron que el grupo encabezado por Ramahá fuera el gran triunfador de la noche, por lo que el capitán subió inmediatamente al balcón y decidió que estaría acompañado por Daniela e Ixdit, por lo que los tres cocineros garantizaron su pase a la octava semana del reality show.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los nuevos cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Desde este momento y a excepción de Flor, puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para que suba al balcón.

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