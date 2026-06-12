Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy viernes 12 de junio
Descubre cuáles son tus números de la suerte, de acuerdo con tu signo del zodíaco hoy viernes 12 de junio y el mensaje especial del Universo para la jornada
Hoy viernes 12 de junio, los astros mandan un mensaje especial para cada uno de los doce signos del zodíaco, revelando cuáles son los números mágicos que les traerán suerte en las próximas horas.
Durante esta jornada, el tránsito del Sol en Géminis y la Luna por pasando por zonas de brillo y revisión emocional, es momento de cerrar ciclos, recargar energías y cuidar la comunicación.
Los números de la suerte según tu signo hoy viernes 12 de junio
Aries
Evita actuar en piloto automático. El cosmos te pide recapacitar sobre tus verdaderos sentimientos afectivos antes de tomar una decisión por impulso.
Números de la suerte: 08, 17 y 23.
Tauro
El trabajo en equipo y el apoyo de tus seres queridos serán tu mayor pilar, implementa planes audaces.
Números de la suerte: 15, 24 y 38.
Géminis
No dejes que los nervios o las discusiones domésticas apaguen tu brillo.
Números de la suerte: 03, 12 y 30.
Cáncer
Aunque la melancolía intente tocar a tu puerta al recordar el pasado, mejor enfócate en el presente.
Números de la suerte: 11, 22 y 29.
Leo
Será tu día de mayor fortuna durante la semana, conecta con aquello que te apasiona.
Números de la suerte: 05, 19 y 42.
Virgo
Disfruta del éxito social que te rodea, pero mantente enfocado.
Números de la suerte: 07, 14 y 26.
Libra
Con un toque de persuasión podrás destrabar ese asunto económico que tenías pendiente.
Números de la suerte: 09, 16 y 35.
Escorpio
Las emociones intensas y divertidas marcarán tu jornada sentimental y laboral.
Números de la suerte: 04, 13 y 31.
Sagitario
Las emociones divertidas e intensas marcarán tu jornada sentimental y laboral. El Universo te aconseja mantener los pies en la tierra.
Números de la suerte: 04, 13 y 31.
Capricornio
Uno de tus sueños más preciados o una noticia que esperabas llegará. No temas demostrar lo que sientes.
Números de la suerte: 10. 18 y 27.
Acuario
Evita las discusiones absurdas en tu entorno, ya que no te conducirán a nada.
Números de la suerte: 06, 17 y 44.
Piscis
Es momento de recuperar relaciones o amistades que creías perdidas. Sé responsable con tus gastos y compromisos.
Números de la suerte: 01, 12 y 33.