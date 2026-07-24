La sincronización entre el movimiento de los astros y la vibración de la numerología nos arroja cuáles son los números que traerán buena suerte a los signos del zodíaco.

Con el Sol transitando con fuerza por los primeros grados de Leo, la atmósfera general se llena de magnetismo, dinamismo y un fuerte impulso para cerrar la semana laboral con broche de oro.

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Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy viernes 24 de julio

Aries

La jornada favorece la consolidación de alianzas y el inicio de un fin de semana lleno de vitalidad.

Números de la suerte: 11, 23 y 34.

Tauro

El cosmos apunta hacia la estabilidad en el hogar y la resolución de pendientes financieros. Mantén la calma ante imprevistos y confía en tu sentido práctico.

Números de la suerte: 05, 14 y 42.

Géminis

Un día marcado por conversaciones fluidas y sorpresas agradables en tu entorno cercano. Tu agudeza mental estará al máximo.

Números de la suerte: 09, 18 y 27.

Cáncer

La intuición sigue siendo tu mejor brújula para tomar decisiones económicas seguras. Dedica tu tarde a consentirte.

Números de la suerte: 03, 16 y 29.

Estos son los signos del zodíaco que tendrán buena suerte con sus números mágicos|ANN HANNES

Leo

El Sol en tu signo expande tu carisma natural y te otorga una protección cósmica envidiable. No temas ser el centro de atención.

Números de la suerte: 01, 10 y 25.

Virgo

Los astros benefician la introspección, el descanso y la planificación silenciosa de tus metas.

Números de la suerte: 08, 22 y 31.

Libra

Tu vida social se activa de forma muy positiva, abriendo puertas a colaboraciones inesperadas.

Números de la suerte: 07, 19 y 33.

Escorpio

El éxito laboral y el reconocimiento profesional están cerca de ti.

Números de la suerte: 12, 26 y 45.

La buena suerte estará del lado de estos signos del zodíaco|Pexels: Beyzaa Yurtkuran

Sagitario

Una ráfaga de optimismo te impulsa a romper la rutina y buscar nuevas aventuras o conocimientos.

Números de la suerte: 06, 15 y 30.

Capricornio

Es un día ideal para transformar viejos hábitos y sanar vínculos importantes a nivel profundo.

Números de la suerte: 04, 13 y 28.

Acuario

Las relaciones de pareja y las asociaciones comerciales reciben una inyección de armonía.

Números de la suerte: 02, 17 y 39.

Piscis

Un viernes óptimo para cuidar tu salud física, organizar tus rutinas y conectar con la naturaleza.

Números de la suerte: 21, 35 y 44.

