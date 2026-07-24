ÚLTIMA HORA: Nace bebé de Capi Pérez y comparte la noticia con tierna FOTO en redes

A pocas horas de cerrar este jueves 23 de julio el mundo del espectáculo ha sido sacudido por una de las noticias más emocionantes y felices debido a que el famoso conductor de Venga La Alegría, quien también está al drente de La Resolana en TV Azteca, ha dado a conocer que oficialmente ha nacido su hijo. La noticia la compartió a través de sus redes sociales con una tierna imagen en donde se puede ver a su bebé siendo cargado por su esposa Itzel Barro, mejor conocida como "Hola Enfermera" en redes sociales.

¿Cómo se llamará el segundo hijo de Capi Pérez?

A través de sus redes sociales el destacado comediante Capi Pérez, originario de Aguascalientes, mismo que es una de las figuras más destacadas de la televisión mexicana así como del mundo digital, dió a conocer a través de su cuenta de instagram que su segundo hijo ha nacido, mismo que lleva por nombre Clemente, quien ahora es el hermano menor de Vicente, su primer hijo. Hasta el momento la publicación cuenta con 28 mil me gusta y diversos comentarios por parte de diversas figuras públicas como Linet Puente, Arturo Islas Allende, Antonio Rosique, Anette Cuburu, La Chicuela, la reconocida Chef Zahie Tellez, así como muchos de sus seguidores que le han enciado mensajes llenos de amor y felicitaciones por tener a un integrante más en su familia.

Por otro lado, previo a dar la noticia de manera oficial, Capi Pérez compartió en sus historias de instagram sus primeros momentos al llegar a trabajar a TV Azteca y horas más tardes se mostró en el hospital con bata, cubrebocas y gorro médico, "Hoy ha sido un día inolvidable" fueron las palabras que acompañaron la fotografía.

¿Quién es la esposa de Capi Pérez?

Itzel Barro es la esposa del destacado presentador y humorista Capi Pérez, es conocida en redes sociales como "Hola Enfermera" y actualmente mantiene una gran presencia en redes ya que tan solo en instagram acumula un millón de seguidores. Su contenido se especializa en estilo de vida además de que su personalidad, humor y encanto la ha llevado a crear una amplia comunidad. Por otro lado, la reconocida influencer formó parte de MasterChef Celebrity 2024, reality en el que se ganó el cariño de todo el público.

