Horóscopo de hoy viernes 24 de julio: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Ventaneando | Programa completo 23 de julio de 2026

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este viernes 24 de julio de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 24 de julio de 2026

Hoy, viernes 24 de julio de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada favorece la organización de tus actividades y la posibilidad de resolver asuntos pendientes con mayor eficiencia. Actuar con calma te permitirá encontrar soluciones prácticas y fortalecer la confianza en tus decisiones. Un gesto sincero mejorará un vínculo importante.

: la jornada favorece la organización de tus actividades y la posibilidad de resolver asuntos pendientes con mayor eficiencia. Actuar con calma te permitirá encontrar soluciones prácticas y fortalecer la confianza en tus decisiones. Un gesto sincero mejorará un vínculo importante. Tauro: el día despierta creatividad y una mayor facilidad para expresar lo que sientes. El sextil entre Venus en Virgo y Mercurio en Cáncer favorece conversaciones honestas y decisiones acertadas que fortalecerán tanto tus relaciones como tus proyectos a largo plazo.

el día despierta creatividad y una mayor facilidad para expresar lo que sientes. El sextil entre Venus en Virgo y Mercurio en Cáncer favorece conversaciones honestas y decisiones acertadas que fortalecerán tanto tus relaciones como tus proyectos a largo plazo. Géminis : la energía disponible invita a prestar atención a tu entorno más cercano y a construir un ambiente más armonioso. Resolver pequeñas diferencias hoy evitará complicaciones futuras. Administrar tus recursos con prudencia aportará mayor tranquilidad.

: la energía disponible invita a prestar atención a tu entorno más cercano y a construir un ambiente más armonioso. Resolver pequeñas diferencias hoy evitará complicaciones futuras. Administrar tus recursos con prudencia aportará mayor tranquilidad. Cáncer : la jornada favorece la comunicación y el intercambio de ideas. El sextil entre Venus en Virgo y Mercurio en tu signo facilita acuerdos, mejora el entendimiento con personas cercanas y permite expresar pensamientos que serán bien recibidos. También será un buen momento para planificar objetivos importantes.

: la jornada favorece la comunicación y el intercambio de ideas. El sextil entre Venus en Virgo y Mercurio en tu signo facilita acuerdos, mejora el entendimiento con personas cercanas y permite expresar pensamientos que serán bien recibidos. También será un buen momento para planificar objetivos importantes. Leo : el día pone el foco en la consolidación de aquello que has construido con esfuerzo. Una decisión tomada con paciencia aumentará tu sensación de estabilidad. Reconocer tus avances fortalecerá tu confianza para asumir nuevos desafíos.

: el día pone el foco en la consolidación de aquello que has construido con esfuerzo. Una decisión tomada con paciencia aumentará tu sensación de estabilidad. Reconocer tus avances fortalecerá tu confianza para asumir nuevos desafíos. Virgo : la energía disponible resalta tu capacidad para encontrar soluciones prácticas y actuar con equilibrio. El sextil entre Venus en tu signo y Mercurio en Cáncer favorece los encuentros, la cooperación y el desarrollo de proyectos que requieren sensibilidad y organización al mismo tiempo.

: la energía disponible resalta tu capacidad para encontrar soluciones prácticas y actuar con equilibrio. El sextil entre Venus en tu signo y Mercurio en Cáncer favorece los encuentros, la cooperación y el desarrollo de proyectos que requieren sensibilidad y organización al mismo tiempo. Libra : la jornada invita a bajar el ritmo y escuchar con mayor atención tus verdaderas necesidades. Un momento de reflexión te permitirá dejar atrás preocupaciones innecesarias y recuperar claridad para los próximos días.

: la jornada invita a bajar el ritmo y escuchar con mayor atención tus verdaderas necesidades. Un momento de reflexión te permitirá dejar atrás preocupaciones innecesarias y recuperar claridad para los próximos días. Escorpio : el día favorece los proyectos compartidos y las conversaciones que fortalecen la confianza con personas importantes. Una propuesta interesante podría abrir nuevas oportunidades si mantienes una actitud abierta y flexible.

: el día favorece los proyectos compartidos y las conversaciones que fortalecen la confianza con personas importantes. Una propuesta interesante podría abrir nuevas oportunidades si mantienes una actitud abierta y flexible. Sagitario : la energía disponible pone atención en tus metas y en la importancia de sostener el compromiso con paciencia. El sextil entre Venus en Virgo y Mercurio en Cáncer favorece acuerdos estratégicos y facilita decisiones que contribuirán a tu crecimiento sostenido.

: la energía disponible pone atención en tus metas y en la importancia de sostener el compromiso con paciencia. El sextil entre Venus en Virgo y Mercurio en Cáncer favorece acuerdos estratégicos y facilita decisiones que contribuirán a tu crecimiento sostenido. Capricornio : la jornada impulsa el aprendizaje, la planificación y el deseo de ampliar tus horizontes. Compartir conocimientos o recibir un consejo oportuno te permitirá avanzar con mayor seguridad. La constancia seguirá siendo tu mejor herramienta.

: la jornada impulsa el aprendizaje, la planificación y el deseo de ampliar tus horizontes. Compartir conocimientos o recibir un consejo oportuno te permitirá avanzar con mayor seguridad. La constancia seguirá siendo tu mejor herramienta. Acuario : el día invita a transformar hábitos que ya no aportan equilibrio. Resolver un asunto pendiente te dará una sensación de alivio y te permitirá enfocar tu energía en objetivos más importantes. Una conversación sincera fortalecerá un vínculo cercano.

: el día invita a transformar hábitos que ya no aportan equilibrio. Resolver un asunto pendiente te dará una sensación de alivio y te permitirá enfocar tu energía en objetivos más importantes. Una conversación sincera fortalecerá un vínculo cercano. Piscis: la energía disponible favorece las relaciones y el entendimiento mutuo. El sextil entre Venus en tu signo opuesto complementario y Mercurio en Cáncer crea un clima propicio para resolver diferencias mediante el diálogo, fortalecer la confianza y avanzar en acuerdos que beneficiarán a todas las partes involucradas.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: