El truco de MasterChef 24/7 para evitar que los postres queden empalagosos

En la alta repostería de MasterChef 24/7, el margen de error es prácticamente inexistente, sobre todo en este punto de la competencia en el que estamos a punto de conocer a los 12 mejores cocineros de la edición de este reality.

Equilibrar el dulzor de un platillo sin perder su esencia ni saturar el paladar de los jueces es uno de los mayores desafíos que enfrentan los participantes noche a noche. Para resolver este clásico dolor de cabeza, la Chef Lili compartió durante una de sus cotizadas clases magistrales el secreto definitivo para conseguir postres impecables y en su punto exacto.

¿Cómo evitar que los postres queden empalagosos?

El truco de la Maestra del Fuego, la Chef Lili, radica en una técnica tan sencilla como brillante: combinar azúcar mascabado con azúcar refinada. De acuerdo con las explicaciones de la chef dentro de la cocina del reality, esta fusión no solo matiza el perfil del sabor, sino que aporta un beneficio técnico crucial al proceso. El azúcar mascabado, al conservar parte de la melaza natural de la caña, le otorga una mayor humectación a las masas, logrando bizcochos y preparaciones mucho más jugosas y suaves.

El papel del azúcar: Más allá del dulzor en la reposteríaLa recomendación de la experta cobra un sentido todavía mayor al entender el comportamiento de este ingrediente en el horno. Portales especializados como Nestlé Recetas recuerdan que, aunque solemos asociar al azúcar únicamente con esa sensación dulce que despierta las papilas gustativas, en el mundo dulce cumple funciones químicas irremplazables.

Sin su presencia, sería imposible obtener las estructuras esponjosas, los acabados brillantes o ese apetecible tono dorado que caracteriza a los panqués y panes recién horneados. Además, cada variedad de azúcar reacciona de forma distinta en los batidos; modificar el tipo o la proporción altera directamente la textura, el volumen y la retención de líquidos de la mezcla.