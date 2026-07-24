Las “Divas” EXPLOTAN por el resultado del reto de la torre de mil hojas en MasterChef 24/7

Los retos de las pavlovas y las torres de mil hojas en la pasada gala de MasterChef 24/7 llevó al límite a los participantes del reality show, pues solamente había un lugar en esa noche para entrar al Top 12 de los mejores cocineros, espacio que finalmente ocupó Claudia; sin embargo, el resultado no cayó nada bien entre las "Divas", quienes no demoraron en expresar su frustración al volver al Mundo MasterChef.

Carmen fue la primera en hacer pública su inconformidad y es que señaló que la han saboteado a lo largo de esta semana, pero especialmente en el segundo reto de esta noche, ya que su torre de mil hojas tenía un concepto y sí llegaba a la altura requerida de 15 centímetros, pero que se bajó debido al tiempo que pasó para determinar si podía ser degustada por los Chefs.

Por otro lado, Luis sentenció que él hizo todo el trabajo en el reto de las pavlovas con Claudia y dijo que la torre de mil hojas de su compañera no tenía propuesta; "¿cómo es posible que una de merengue de café tenga más propuesta y sabor?", afirmó el conductor de "Notibola". Además, Ramahá compartió que el platillo de la participante tampoco estaba bien presentado.

Cabe apuntar que Daniela buscó consolar a Luis al afirmar que él hubiera subido al balcón de no ser porque Claudia hizo una réplica de la torre y se valió del trabajo que hizo el cocinero en el primer reto de la noche.

Finalmente, Michelle también compartió su frustración por el resultado y le compartió a las "Divas" que no piensa cocinar en el próximo domingo de eliminación con el fin de salir de la competencia culinaria.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos al cocinero que subirá al balcón y se unirá a Flor, Ramahá, Daniela y Claudia como el nuevo participante salvado de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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