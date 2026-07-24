Los Chefs comparten los mejores tips para preparar una buena torre de mil hojas: “Los rellenos juegan mucha importancia”

Con los lugares en el Top 12 de los mejores cocineros de MasterChef 24/7 a punto de terminarse, siete participantes pasaron al segundo reto de esta noche, en el cual tuvieron que preparar una torre de mil hojas, postre que puso a prueba su determinación para subir al balcón; sin embargo, los paladares más exigentes de México compartieron valiosos consejos al público que sintonizó la gala y aquí te contamos los invaluables tips.

Como los cocineros tenían la encomienda de preparar los postres de al menos 15 centímentros de altura para que pudieran ser degustados, el Chef Adrián Herrera compartió que la pasta filo era la base de este postre, mientras que Zahie Téllez sugirió la colocación de varias horas, al menos 3 o 4, para que no se rompiera y es que la pasta es muy delicada.

Por otro lado, el Chef Herrera le dio la palabra a Poncho Cadena y es que buscaba compartir la vital importancia del relleno y es que no solamente es importante para la altura, sino también para la estabilidad de la torre y sugirió opciones como crema pastelera por su densidad.

El Chef Poncho afirmó que es importante la formación de pequeños ladrillos con las láminas de la pasta, mientras que Zahie Téllez destacó la relevancia de tener una base amplia porque si se hace una torre pequeña, colapsará.

Cabe señalar que al final del reto, los Chefs determinaron que Claudia subiera al balcón y garantizara su permanencia en MasterChef 24/7 por otra semana más.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos al cocinero que subirá al balcón y se unirá a Flor, Ramahá, Daniela y Claudia como el nuevo participante salvado de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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