Estas plantas te van a ayudar a cuidar tu casa de todo mal

Las plantas son un accesorio de decoración muy popular entre algunas personas, ya sea para que un espacio luzca agradable y con armonía; mientras que para otros esto se convierte en un amuleto para cerrarle el paso a las malas energías.

De acuerdo con algunas creencias y expertos en la materia, existen ciertas plantas que pueden alejar la mala energía de tu espacio y no solo lo protegen, también atraerán la buena energía para que te encuentres tranquilo en tu hogar.

¿Qué plantas alejan las malas energías de tu hogar?

Por tal razón, en esta ocasión te vamos a decir cuáles son esas plantas que debes tener en tu hogar y que te ayudarán a estar con la energía limpia y agradable.

Cactus y suculentas

Son famosas por su resistencia y capacidad de adaptación. Pueden absorber malas vibras y neutralizar envidias. Además de que ayudan a eliminar la mala energía y atraen estabilidad emocional.

Aloe Vera o sábila

Esta planta está relacionada con la buena suerte y la protección. Aleja las malas energía y también, se piensa que llena los lugares de buena energía, cuando se marchita esto indica que recogió la mala energía y te protegió

Ruda

Esta planta ha servido desde hace mucho tiempo como protección, aleja envidias y conflictos, ayuda a proteger los lugares y limpia de malas energías. Es muy usado en rituales de limpieza.

Lengua de suegra (Sansevieria)

Famosa por su resistencia y su protección, ayuda a la protección del hogar, genera seguridad, termina con las tensiones que se puedan tener desde hace mucho tiempo, por lo regular se pone en donde las personas descansan.

Romero

Esta planta, desde la antigüedad ha funcionado como protección, ayuda a liberar la energía estancada, brinda estabilidad y estabilidad en el pensamiento de las personas que se pueden sentir abrumadas.

